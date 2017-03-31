Нью-Йорк, США, 31 марта, 2017, 16:45 — ИА Регнум.



Pexels.com Взрыв

На острове Манхэттен в Нью-Йорке прогремел взрыв. Об этом сегодня, 31 марта, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что взрыв прогремел на пересечении Бродвея и востока 12-й улицы. Что стало причиной взрыва уточняется.

Судя по кадрам с места происшествия, в ближайших здания были выбиты окна. Все местные жители и сотрудники, которые работали в районе взрыва, эвакуированы.

После взрыва на месте происшествия вспыхнул сильный пожар.

Сейчас на месте работают сотрудники пожарного и полицейского департаментов Нью-Йорка.

По предварительным данным, взрыв мог прогреметь в канализации.

Информация уточняется.