Москва, 31 марта, 2017, 16:46 — ИА Регнум.



U.S. National Guard Американские солдаты

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что российско-американские отношения находятся в более худшем состоянии, чем во времена холодной войны. Такое заявление Песков сделал сегодня, 31 марта, в интервью в программе Good Morning America на телеканале ABC.

Главу пресс-службы Кремля спросили, можно ли говорить о начале новой холодной войны между Россией и США.

Песков ответил: «Новая холодная война? Может быть, даже хуже. Может быть даже хуже, учитывая шаги предыдущей администрации США».

Напомним, российско-американские отношения начали существенно ухудшаться после начала конфликта в Сирии, спровоцированного «Арабской весной», устроенной США. Тогда Москва поддержала президента Сирии Башара Асада на дипломатическом уровне, что сильно не понравилось Вашингтону.

По мере ухудшения ситуации в Сирии, Россия оказывала все большую помощь этой стране. В Восточное Средиземноморье была даже послана боевая эскадра ВМФ России. Это также ухудшило российско-американские отношения, так как не дало Вашингтону провести наземную операцию в Сирии.

В феврале 2014 года США и их европейские сателлиты устроили государственный переворот на Украине. В результате этого переворота, Крым вышел из состава Украины и вернулся в Россию, а в Донбассе были образованы два независимых государства — Донецкая и Луганская Народные Республики.

США обвинили Россию в аннексии Крыма и в поддержке новых государств в Донбассе, которые Запад не признает. Это окончательно похоронило возможность реанимации российско-американских отношений. США назвали Россию врагом. С тех пор военный блок НАТО наращивает военную инфраструктуру у российских границ, а страны в него входящие объявили России санкции.