Калуга, 31 марта, 2017, 16:45 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На форуме городов-побратимов России и Белоруссии

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в девятом форуме городов-побратимов России и Белоруссии, состоявшемся 30−31 марта в Могилеве.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, встреча городов-побратимов двух стран имеет давнюю историю. Впервые она состоялась в белорусском Гомеле в 1998 году. С тех пор, поочередно, российские и белорусские города принимают форум.

Самое первое соглашение о побратимских связях было подписано в 1992 году. Тогда породнились подмосковный Подольск и белорусский Борисов.

В 2017 году в Могилев съехались около 150 представителей городов-побратимов двух государств и гостей из стран СНГ. Белоруссию представляли мэры всех областных центров. С российской стороны участвовали делегации из Пензы, Вологды, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга и других годов.

Основной темой форума было «Расширение взаимовыгодного сотрудничества городов-побратимов как потенциальный ресурс укрепления интеграционных процессов в условиях трансформации современного мира».

На встрече обсуждались актуальные вопросы, связанные с разработкой и реализацией совместных экономических, инвестиционных и инфраструктурных проектов, программ сотрудничества в области культуры, здравоохранения, спорта, а также с обеспечением эффективного обмена опытом между муниципальными властями, научными центрами и учебными заведениями, общественными организациями и предпринимательскими объединениями.

Александр Иванов выступил с докладом на тематической секции «Сотрудничество в области культуры, спорта и туризма, молодежной политики, в развитии народной дипломатии». Он предложил активизировать связи Калуги и городов Белоруссии в сфере культуры, спорта и молодёжной политики,

«Уверен, что выступления калужских театральных и музыкальных коллективов будут интересны и белорусским любителям театра и музыки, также как выступления белорусских коллективов вызовут интерес у калужан, — заявил Александр Иванов, — сотрудничество между калужскими и белорусскими учреждениями дополнительного образования, их совместные выступления, обменные гастроли, позволит всем участникам получить новый интересный опыт, а также будет способствовать установлению дружеских отношений между молодёжью наших стран. Организация совместных российско-белорусских турниров, спортивных состязаний, молодёжный обмен укрепит наши дружеские связи и пойдёт на пользу всем участникам. Мы со своей стороны готовы всячески поддержать подобные начинания».

Глава Калуги также предложил наладить сотрудничество между общественными организациями и органами местного самоуправления городов России и Белоруссии.

«Важным аспектом народной дипломатии является сотрудничество между представительными органами муниципалитетов, — сказал Александр Иванов, — в состав представительных органов входят депутаты, избранные непосредственно населением. Всех нас объединяет одно: наша главная задача — работа на благо жителей. Мы можем плодотворно сотрудничать, обмениваться опытом, успешными муниципальными практиками и наработками в сфере управления. У городской думы Калуги подписаны соглашения о сотрудничестве с городскими советами Смоленска и Тулы. Считаю, что для укрепления наших отношений будет целесообразно подписать подобные соглашения с представительными органами городов Белоруссии».

На форуме были затронуты и вопросы экономического сотрудничества, в первую очередь, в строительной отрасли и туристической сфере. Александр Иванов отметил, что белорусскими застройщиками в Калуге не только возведено множество жилых домов, но инвестировано порядка 17 миллионов рублей в благоустройство микрорайона «Малиновка».

"Уверен, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в дальнейшем, а наши дружеские и побратимские связи со временем станут только крепче. Практически во всех сферах межмуниципального сотрудничества, таких как экономика, промышленность, образование, культура и спорт у нас есть хорошие перспективы для развития отношений, вместе мы сможем добиться новых впечатляющих успехов», — подчеркнул глава Калуги Александр Иванов.