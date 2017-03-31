Москва, 31 марта, 2017, 16:12 — ИА Регнум.



Pixabay.com Супермаркет

Вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой («Единая Россия») ничего не известно о законопроекте, ограничивающем время работы гипермаркетов в РФ, более того, парламентарий считает это предложение странным, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

«Мне и моим коллегам ничего не известно об инициативе, заявленной профильным комитетом Совета Федерации. Данный вопрос не обсуждался с участниками проекта «Честная цена». Считаю, что это никак не связано с нашим мониторингом», — заявила Яровая, комментируя инициативу Совета Федерации о запрете работы круглосуточных гипермаркетов, озвученную первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергеем Лисовским.

Лисовский сообщил о поправках в закон «О торговле», предполагающих ограничение работы в выходные дни. «В субботу — до 4 часов вечера, в воскресенье — не работать вообще, а в будни — до 9 часов вечера, никаких 24-часовых гипермаркетов», — сказал он.

«Работа ведется, мы пытаемся договориться с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС, чтобы это была согласованная позиция», — сказал он, добавив, что торговые сети будут привлекаться к обсуждению. «Часть ведомств нас поддерживает», — заверил он. По словам Лисовского, это «будут совместные поправки рабочей группы Яровой» и комитета по аграрно-продовольственной политике.

Яровая же заявила, что цель и задача закона о торговле и мониторинга партии в другом — защите от поборов и дискриминационных практик отечественного производителя и расширение возможности поставок и реализации в сетях качественного и доступного по цене продовольствия, в том числе на альтернативных торговых площадках, что важно для покупателя.

«Идею законодательного регулирования времени работы торговых предприятий, озвученную на парламентских слушаниях в Совете Федерации, я не разделяю и считаю странной», — добавила она.