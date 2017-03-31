Горки-9, Московская область, 31 марта, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Наиболее острыми для развития Новгородской области проблемами являются медицина, дороги и отток населения. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, об этом сегодня, 31 марта, в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым заявил врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

Government.ru Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным

«В первую очередь это, безусловно, медицина. Здесь есть определённые недоработки, нам надо повышать качество медицинского обслуживания», — сообщил Никитин, отметив, что в регионе намерены внедрять пилотные инициативы Минздрава. При этом врио новгородского губернатора отметил, что территория области «достаточно большая, население расположено неравномерно», но, уверен он, «современные технологии позволят добиться того, что качество медицинского обслуживания на всей территории будет одинаковым».

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Вторым приоритетом Никитин назвал дороги. «Здесь мы, с одной стороны, повышаем эффективность управления дорожным хозяйством, стараемся исключать посредников из всех цепочек, чтобы все деньги уходили именно на дорожное строительство. С другой стороны, будем внедрять новые технологии, подписываем соглашение с госкомпанией «Автодор». Они определённый опыт по стандартам наработали, мы их на территории Новгородской области будем применять», — пояснил он. Премьер-министр согласился с тем, что новгородским дорогам «придётся уделить самое пристальное внимание».

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Главным вопросом Андрей Никитин назвал проблему оттока населения в столицы — главным образом, в Санкт-Петербург. По словам врио главы региона, планируется создавать условия для самореализации молодёжи в Новгородской области.

Отмечается, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обсудил с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным источники финансирования для решения обозначенных вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Никитин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области 13 февраля. На этом посту он сменил Сергея Митина, который руководил регионом 9,5 лет.