Чебоксары, 1 апреля, 2017, 14:20 — ИА Регнум. К 1 апреля, во всемирный День смеха, чувашская редакция ИА REGNUM подготовила подборку курьёзных выражений и примечательных словосочетаний, вылетевших из уст известных персон на различных публичных площадках. В первоапрельском обзоре превалируют цитаты главы Чувашии Михаила Игнатьева, членов правительства и депутатов, что вполне закономерно с учётом специфики их работы и доступа к главным трибунам региона.

radekkulupa Пламя спички

Одним из главных авторов крылатых оборотов является глава Чувашии Михаил Игнатьев. И здесь особого внимания заслуживают его высказывания на заседаниях правительства. В частности, на одном из недавних, говоря о важности инициатив граждан и мотивации общественности, он призвал «поджигать своих товарищей» — вероятно, по аналогии с горьковским Данко, который пожертвовал собой и спас свой народ с помощью горящего сердца.

— Найдёте поджигателей в городских округах, которые мобилизуют людей, красоту будут создавать? — обратился глава республики сначала к министру строительства, а затем — к лидеру чувашских единороссов Николаю Малову.

— Будете поджигать своих товарищей? — спросил он последнего.

— Поджигать не будем, но настраивать будем, — улыбнулся Малов.

— Поджечь, — уточнил Михаил Игнатьев.

— Зажгём! — ещё шире улыбнулся Малов.

— Зажигать надо сердца, поджигатели должны быть, — обозначил задачу глава Чувашии.

В речи Игнатьева также встречались такие примечательные фразы, как «ленивый-полуленивый», «слепые-полуслепые», «температура в политической борьбе поднимается». А также неожиданное: «Бюрократ должен заниматься творческой работой».

Прорицательное: «Мы сами создаём проблемы на ровном месте, а потом тратим время на совещания, на разборки».

Пессимистическое: «Одна дохлая птица во всей птицефабрике осталась».

Взаимоисключающее: «Рынок делает своё дело, и мы в отдельной республике не можем влиять на цены, которые складываются, но мы влияли и будем влиять».

О женщинах в правительстве: «Женщины — люди более усидчивые, терпеливые». Отметим, что этот оборот сравнивают с выражением экс-мэра Чебоксар Анатолия Игумнова, который произнёс: «У нас в отделе три человека ‑ и все женщины». И с более свежим, депутатским, когда шли дискуссии о возврате института уполномоченного по правам ребёнка: «А ребёнок что — не человек?».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отсутствие информационной повестки или свежих цитат даже в Facebook появляются новости под заголовком «Глава Чувашии заявил, что не имеет отношения к покушению на Рамзана Кадырова». Это сообщение поставило в ступор многих. Вот уж Кадыров бы удивился, если бы имел. А ещё больше — Путин.

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Обороты членов правительства

Звучат откровения и от других высокопоставленных чиновников. Несколько таких цитат выдал премьер-министр Иван Моторин. Например, в ходе рабочего совещания при строительстве развязки Айги-Фучика премьер жонглировал такими словами, как «цирк», «дурдом», «идиотизм», «шаляй-валяй». Звучали и другие эпитеты, характеризующие темпы данной стройки.

Критичное: «По данному объекту идиотизм говорите».

Эмоциональное: «Вы чего как бюрократы работаете?! Один отправил контракт, другой ему замечание пишет, третий спорит. Сами контракт, я так понимаю, до конца не читали. До смешного доходит».

Очень эмоциональное: «До сумасшествия не доходите!».

Удивленное: «Вы своих строителей с улицы собрали, что ли?»

Резюмирующее: «Дурдом был, я считал, на Ивана Яковлева, на К.Воробьевых. Но дурдом здесь».

Констатирующее: «Мы почему-то под социальные объекты отводим самые неудачные земельные участки».

Из диалога с министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым при подготовке к сельскохозяйственной переписи-2016. «Не стоит задача всё засеять и посадить. Задача стоит реальную картину получить», — отметил Иван Моторин. На что от главного агрария региона был получен исчерпывающей ответ: «За полгода я так и не разобрался, сколько земель не обрабатывается».

Но, пожалуй, самый «звёздный» ньюсмейкер государственного масштаба — министр информационной политики Александр Иванов, который выдал яркие крылатые фразы в бытность руководителем администрации главы Чувашии и которого сравнивают с Черномырдиным. Его неожиданные смысловые комбинации, парадоксальные речевые обороты и даже новые слова ушли в народ. Например, «разнотакая» информация, «голословие — это голословие», «браться смело за проблему — не каждый возьмется», «мы все знаем, что журналистика — это одна из самых древнейших профессий».

«Это здорово. Если кто-то где-то — да!», — своеобразно комментировал Александр Иванов. Или глубокомысленно отмечал: «Конечно, сегодня обливать чиновника это модно, но это не самое главное. Сегодня если будем обливать чиновника, это тоже не самый лучший вариант».

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Что говорят силовики

Многозначительные комментарии порой дают правоохранители.

«Все идут, все попадают. А ты какой-то особенный», — сказал глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин на одном из заседаний в ответ на жалобу о том, что к нему на приём трудно попасть.

«Есть должники, которых мы годами не находим», — признал на пресс-конференции главный судебный пристав по Чувашии Анатолий Иванов.

В марте в Чувашии отметили юмор и кандидата на должность прокурора Василия Пословского, который никогда не говорит «прощай», а только «до свидания». Об этом он заявил на Госсовете, рассказывая, что в интернете прочитал о своём прощании с сотрудниками в прокуратуре Адыгеи.

«Мне, во-первых, прощаться рано. Я всегда говорю «до свидания» или «до встречи». А встречи самые разные бывают и поводы самые разные», — глубокомысленно и иронично заметил пока еще прокурор Адыгеи Василий Пословский. Депутаты шутку оценили.

Кладезь

Сокровищницей богатства русского языка и оборотов речи являются парламентские трибуны. Самый плодивитый в этом смысле Госсовет Чувашии, а самый, пожалуй, плодовитый в парламенте — лидер фракции справороссов Игорь Моляков.

«Тяжелее стало работать: прекратились письма из Москвы от Николая Васильевича Федорова», — театрально вздыхал ранее главный оппозиционер республики, сожаления о том, что прекратилась эпистолярная война между первым президентом Чувашии Николаем Федоровым и главой республики Михаилом Игнатьевым.

«Наше правительство живет как перед революцией, когда взбалмошная королева сказала, что пусть народ ест пирожные, если у них нет хлеба», — выдавал сравнения Моляков, критикуя за социальную политику.

«Если примем это постановление, то подтвердим, что головы у нас нет, просто кость», — непримиримо заявлял справоросс в адрес коллег по парламенту.

И одна из частых реплик оппозиционера: «Я езжу в троллейбусах и неоднократно говорил, что с троллейбусом ни один джип не поспорит».

Не менее сильно Моляков раздражает оппонентов и своими вопросами. В частности, на последней сессии парламента, обращаясь к лидеру чувашских единороссов Николаю Малову, он заметил, что «вы страстный охотник и прокурор бывший, Легостаев, тоже охотник».

— Вам удавалось поохотиться вместе? — вопрос прозвучал двусмысленно.

— Не по существу. Знаю тоже многие ваши интересы, — сдержанно отстрелялся Малов.

Впрочем, к чести Малова, он с юмором относится не только к тому, что говорят о нём, но и к своим «ляпам». Напомним, на одном из первых своих выступлений в парламенте Малов зарапортовался настолько, что перепутал доклады и вместо озвученного вопроса по тарифам рассказывал о ситуации в животном мире, затем самоиронично сравнив себя с Брежневым, «который выступал так же, как я». На его представление как «генерального секретаря партии «Единая Россия» (так его возвысил экс-глава Чебоксар, ныне депутат Госдумы Леонид Черкесов), Малов по-отечески заметил: «Так высоко сегодня не летаем: не генеральный секретарь, просто секретарь».

Лидер чувашских единороссов иногда выдает и лирические отступления. Например: «Не кажется ли вам, что очень многое в нашей жизни стало повторяться? Если буквально недавно я говорил, что весна ещё за горами, то сейчас я чувствую, что она не за горами». И свой взгляд на проблемы: «Понятно, что извечная наша проблема — это дороги. Ну, и остальное вы тоже знаете».

И ещё немного из депутатской жизни. Депутат со стажем Петр Краснов («Единая Россия») как-то заявил, что «мне обещали, что я буду жить при коммунизме, обманули весь советский народ». «Петр Степанович, вы-то лично при коммунизме живёте», — парировал Дмитрий Евсеев, на тот момент руководивший фракцией КПРФ.

Нельзя не вспомнить и то, как спикер Госсовета Валерий Филимонов поздравлял с назначением на должность замглавы комитета справоросса Сергея Семенова, отсутствовавшего на тот момент в зале. «Спасибо, Сергей Павлович. Онлайн-трансляция идёт. Вполне возможно, что он за нами следит, смотрит», — прокомментировал свои действия под хохот в зале глава парламента.

Напомним также, что в предыдущем созыве вице-спикер Олег Мешков придумал термин «самолишился». А в городском собрании депутатов Чебоксар в прошлом году прозвучало: «В Яльчикском районе пруд огородили и всем объявили, что теперь это «туристический кластер».

«Ничего не скажешь: весна есть весна», — как нельзя лучше характеризуют депутатскую активность слова спикера предыдущего созыва Юрия Попова.