Ярославль, 31 марта, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Правительство Москвы перечислило Ярославской области 600 млн рублей на реконструкцию исторической части Ярославля, а именно — зоны ЮНЕСКО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Церковь Ильи Пророка в Ярославле

Самая большая сумма полученных средств — 100 млн рублей — пойдет на ремонт церкви Ильи Пророка.

«Ремонт, реконструкция, восстановление — список работ очень большой. В частности, планируем провести комплексное исследование церкви Ильи Пророка. Предстоит большая научная работа. Мы должны понять, как «лечить», а для этого надо выяснить, какими проблемами обременена церковь сегодня, в каком состоянии фундаменты, в чем причины образования трещин в стенах и так далее», — сказал заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко.

В списке объектов, которые будут приведены в порядок за счет поступивших средств, также Демидовский сквер, который должен стать центром притяжения жителей и туристов. Здесь предусмотрены интерактивное световое оформление, ремонт фонтана. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. В Кирилло-Афанасиевском мужском монастыре пройдут работы по ремонту фасадов, восстановлению глав храмов.

Кроме этого, деньги пойдут на восстановление фасадов зданий, ремонт дорог в историческом центре Ярославля, включая пешеходные зоны, замену бордюрного камня и плиточного покрытия. Все работы планируют закончить в этом году.