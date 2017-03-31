Астрахань, 31 марта, 2017, 15:14 — ИА Регнум.

В Совфеде дали высокую оценку прошедшей на полигоне Ашулук в Астраханской области совместной воздушно-огневой конференции руководящего состава Воздушно-космических сил РФ и иностранных военных делегаций из Белоруссии и Азербайджана, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Конференция проводилась под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Виктора Бондарева на фоне планового учения с боевой стрельбой 14-й армии ВВС и ПВО.

Минобороны России Воздушно-огневая конференция на полигоне Ашулук в Астраханской области

«Состоявшаяся конференция во многом уникальна. Ее участники — более 120 человек, — в том числе представители иностранных государств, практически в режиме реального времени реагировали на то, что происходит на полигоне. Редчайшее соединение теории и практики», — отметил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Говоря о самих учениях, сенатор указал на отсутствие какой-либо показухи. «Соединения, задействованные в учениях, к ним специально не готовились. Прибыв с мест дислокации, они тут же включались в работу», — отметил парламентарий.

«Очень хорошо, что нас пригласили на конференцию и учения, — тесное взаимодействие Минобороны и законодателей стало уже системой. Мы увидели, чем живут, чем дышат наши Воздушно-космические силы, их реальное состояние. Вот из таких поездок и рождаются законодательные инициативы», — говорит он.

Клинцевич не отрицает, что мероприятие в качестве своего адресата имело и НАТО. «Думаю, не будет хуже, если там лишний раз убедятся, на что способны наши ВКС», — заявил сенатор.

С 29 по 31 марта 2017 года на полигоне «Ашулук» состоялась совместная воздушно-огневая конференция руководящего состава Воздушно-космических сил Российской Федерации и иностранных военных делегаций из Белоруссии и Азербайджана, в которой приняли участие члены Совета Федерации Франц Клинцевич и Михаил Козлов.