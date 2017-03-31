Ярославль, 31 марта, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Северный банк Сбербанка России заявил, что кредитное учреждение не снизит налоговые отчисления в региональный бюджет из-за реорганизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом Северном банке. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северный банк будет ликвидирован, а его подразделения будут переподчинены Среднерусскому и Северо-западному банкам.

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«Новые структурные модели банка не влекут за собой существенных изменений в уплате налогов, объем налоговых поступлений в бюджет Ярославской области не уменьшится», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северного банка Сбербанка России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году Северный банк Сбербанка России заплатил в бюджет области около 1,5 млрд рублей налогов и около 200 млн рублей составил налог на доход физических лиц — сотрудников банка. На вопрос о том как изменится работа отделений и сколько из них будет закрыто, в банке ответили, что филиальная сеть не сокращается. Между тем из ответа пресс-службы понятно, что сокращения среди сотрудников будут.

«Каждому из сокращаемых сотрудников будут предложены варианты трудоустройства в структуре Сбербанка и дочерних обществ, а также партнеров банка, сторонних организациях. Одновременно с сокращением должностей в аппарате Северного банка на территории города Ярославля открываются два подразделения Центрального подчинения. В Ярославле создаются Центр залоговой экспертизы и Центр мониторинга кредитных и залоговых операций, предпочтение при приеме на работу будет отдаваться сотрудникам банка. Будет увеличена численность Ярославского отделения № 17 ПАО Сбербанк, организованы удаленные рабочие места аппарата Среднерусского банка», — сообщили в Северном банке Сбербанка.

Сколько людей будет сокращено и с какого числа, в банке не сказали. Из неофициальных источников стало известно, что пока уведомления о сокращении сотрудникам не вручены.