Москва, 31 марта, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах в 2016 году, сообщила его пресс-секретарь Наталья Тимакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Премьер

По ее словам, декларации подали все министры российского правительства. Это надо было сделать до 1 апреля 2017 года.

Тимакова уточнила, что после соответствующей проверки декларации будут опубликованы на официальном сайте правительства РФ.

Годом ранее Медведев отчитался о доходе в 8,78 млн руб, что на 700 тыс. руб больше, чем в 2014 году. В собственности у премьер-министра РФ тогда находились автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а его жене Светлане принадлежал Volkswagen Golf.

Из недвижимости у Медведева в собственности квартира площадью 367,8 кв. м, у Светланы Медведевой — два машино-места. Кроме того, российский премьер арендовал земельный участок в 4,7 тыс. кв.м. Обычно декларации публикуются в середине апреля — примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.