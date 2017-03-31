Нижний Новгород, 31 марта, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Градостроительный совет Нижегородской области отправил на доработку деталей проект реконструкции Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Проектировщикам придется поторопиться, так как первые средства на реконструкцию из областного бюджета будут выделены уже в апреле 2017 года.

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Проект реконструкции предусматривает комплексное благоустройство территории Нижневолжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный. в Нижнем Новгороде.

По словам одного из автора проекта, архитектора Алексея Пушкарева, композиция набережной складывается из здания Речного вокзала, двух главных парадных лестниц и четырех полукруглых смотровых площадок, размещаемых слева и справа от него в ритмическом порядке.

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Смотровые площадки, размещенные по линии Речного вокзала и оборудованные ограждениями, скамьями и декоративными светильниками в виде колонн, призваны создать определенную парадность набережной. Между парами смотровых площадок размещены участки террасированных склонов. Один в виде амфитеатра, другой — в виде многоуровневого цветника. Открытые площадки перед главными лестницами предназначены для всевозможных организационно-развлекательных мероприятий.

В целом концепция была принята и одобрена. Однако, экспертное сообщество заинтересовало, насколько проработана инженерная составляющая проекта, предусмотрено ли укрепление склонов.

По словам Пушкарева, проект предусматривает укрепление склонов, работы по бетонированию и т.д., и в настоящее время данные проектные решения проходят госэкспертизу.

В свою очередь один из членов Градсовета, архитектор Александр Худин, отметил, что в целом проект сделан «крепко и хорошо», но ему необходима более детальная проработка ландшафта территории.

В ходе заседания Градсовета вызвала споры судьба скульптурной композиции «Труженики Волги», которую проектировщики предложили переместить и установить на открытом пространстве. Однако этот вариант вызвал сомнения.

«Тружеников Волги» надо оставить на том месте, где они находятся. Здесь скульптурная композиция смотрится более монументально», — отметил главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов.

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Кроме того, проектировщикам порекомендовали более скрупулезно проработать схема освещения.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижневолжская набережная в районе Речного вокзала в Нижнем Новгороде за последние 9 лет превратилась в долгострой и свалку строительного мусора. От глаз горожан этот объект отгорожен синим строительным забором, который уже стал своеобразной нижегородской «достопримечательностью».

Весной 2008 года ООО «Трейд-Парк» заявило о планах строительства на набережной торгово-развлекательного комплекса, длинной более 1 км. Объем инвестиций в проект оценивался почти в 1 млрд рублей. К концу 2009 года ТРЦ должен был быть построен, однако кризис 2008 года не позволил этого сделать.

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После многолетних судебных разбирательств застройщик был лишен права на аренду земли. Кроме того, администрация города пыталась заставить «Трейд-Парк» снести все уже построенное, но застройщик уклонился от выполнения этих работ.

В итоге долгострой на Нижневолжской набережной будут сносить за счет бюджета.Региональное правительство направит на реконструкцию набережной 370 млн рублей.