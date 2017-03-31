Канберра, 31 марта, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В Австралии власти не отступают от планов по развитию своей альтернативной энергетики. Так, федеральное правительство предоставит $110 млн в виде льготных кредитов на строительство солнечных башен и других подобных проектов в городе Порт-Огаста, который располагается в южной части страны. Кроме того, ожидается, что произойдут значительные сокращения налогов для объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сегодня, 31 марта, сообщает портал Renew Economy.

Hans Карта. Австралия

Австралийский менеджер по развитию SolarReserve Даниэль Томпсон (Daniel Thompson) подчеркнул: «Мы приветствуем сегодняшнее решение Сената. Это очень важный шаг в развитии проекта. Однако главный результат — это получение долгосрочного соглашения о закупке электроэнергии».

Как заявил министр финансов Матиас Кормэнн (Mathias Cormann), в рамках сделки с австралийской политической партией The Nick Xenophon Party (NXT), было утверждено снижение налогов для предприятий ВИЭ с доходом менее $50 млн.

Что же касается кредитов, то, по словам сенатора, федеральное правительство выделит $110 млн на развитие солнечной энергетики под 3-процентную ставку. Теперь официальное предложение должно поступить от Австралийского Агентства по возобновляемой энергетики (Australian Renewable Energy Agency) и Финансовой корпорации по чистой энергетики (the Clean Energy Finance Corp.).

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Напомним, что ранее министр энергетики Джош Фриденберг (Josh Frydenberg) объявил о том, что компания CEFC China Energy инвестирует $80 млн в создание в городе Бодангора (Новый Южный Уэльс) ветропарка мощностью 113 МВт. Этот крупномасштабный проект, по словам Фриденберга, является частью ориентации правительства премьер-министра Малкольма Тернбулла на обеспечение граждан доступной и надежной электроэнергией.

На создание ветропарка в Бодангоре потребуется в общей сложности $236 млн. Планируется, что работать он начнет во второй половине 2018 года.

Австралия давно взяла курс на развитие возобновляемых источников энергии. Стране удалось добиться того, что электроэнергия, выработанная ветром, обходится австралийцам дешевле, чем полученная из ископаемых видов топлива. Как говорилось в докладе Bloomberg New Energy Finance от 2013 года, производство энергии из ископаемого топлива становится в Австралии все более дорогим из-за политики правительства, которое в 2012 году ввело высокие цены на загрязняющие выбросы. Традиционные источники энергии в Австралии также стали дороже из-за роста цен на природный газ.

Вместе с тем в 2011 году снизились цены на оборудование для ветряных ферм. В результате на 10% упали цены на электроэнергию, получаемую от ветра. Стоимость солнечной энергии за тот же период стала меньше на 29%.

При этом сама Австралия обладает огромными запасами ископаемого топлива. Главный исполнительный директор Bloomberg New Energy Finance Майкл Лебрейх отмечал, что тот факт, что энергия ветра в Австралии сегодня дешевле угля и газа, свидетельствует о том, что ВИЭ имеют огромный потенциал и в конечном итоге могут «перевернуть энергетический сектор с ног на голову». К тому же, на ветровую энергетику приходится целых 40% общей энергетической мощности Южной Австралии.

Однако негативные последствия возобновляемых источников энергии Австралия тоже уже смогла ощутить на себе. Так, в конце сентября 2016 года более ста тысяч человек в Южной Австралии остались без электричества. Это произошло из-за мощных грозовых и циклонных ветров, в результате которых генераторы были подвержены ударам молний, что привело к серьезным перегрузкам в электросети штата. Тогда Джош Фриденберг выразил обеспокоенность по поводу того, что Южная Австралия, возможно, слишком зависит от использования «зеленой» энергетики. Дело в том, что этот инцидент стал первым за последние 50 лет, когда целый штат в Австралии погрузился во тьму на несколько дней. Однако местные власти оправдывают «чистую» энергетику, заявляя, что в таких погодных условиях вышла бы из строя любая энергосистема.

Позднее также ресурс Stop These Things отмечал, что плата за жизнь в условиях огромного использования энергии солнца и ветра заключается в порче электрооборудования, так как система часто отключается, чтобы защитить себя от скачков и спадов напряжения. Есть и другая негативная особенность ветровой энергетики. Как писал портал INOSMI.info, ветроэнергетика привела к уничтожению птичьей фауны и порче ландшафта. Кроме того, люди часто страдают от головной боли, тахикардии, бессонницы, проблем с сердцем, приступами тревожности, повышением уровня кортизола в крови. К тому же ВИЭ требуют постоянных государственных инвестиций.

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