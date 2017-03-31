Тула, 31 марта, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Тульская область и регионы Японии планируют расширять сотрудничество. О возможных направлениях совместной работы говорилось сегодня, 31 марта, в ходе встречи представителей правительства Тульской области с Полномочным министром Посольства Японии в России Токуро Фуруя и третьим секретарём политического отдела Посольства Японии в России Сигено Фуми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области. С российской стороны во встрече участвовали заместитель председателя правительства Тульской области — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, депутат Государственной думы РФ Владимир Афонский, представители профильных ведомств регионального правительства, администрации Тулы.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области Представители посольства Японии в России и правительства Тульской области обсудили направления сотрудничества

Заместитель председателя облправительства Григорий Лаврухин отметил, что Япония является давним деловым партнером Тульской области — товарооборот между регионом и Республикой затрагивает и продукцию металлургической промышленности, и электронику, и пластмассу. За 2016 год внешнеторговый оборот между Тульской областью и Японией увеличился по сравнению с 2015 годом в четыре раза.

«Для нас взаимодействие с Японией является одним из приоритетных направлений в реализации наших планов во внешнеторговой деятельности. Мы рады тому, что у нас появляются точки роста во взаимоотношениях», — сказал Лаврухин. В то же время он отметил, что потенциал в совместной работе реализуется далеко не в полной мере

Полномочный министр Посольства Японии в России Токуро Фуруя в ответном слове поблагодарил правительство области за тёплый приём и многолетнее сотрудничество. Представитель Посольства сообщил, что в ходе визита делегации обсуждались вопросы экономического и торгового взаимодействия с коллегами из Тульской торгово-промышленной палаты.

По мнению Токуро Фуруя, Тульская область имеет высокий инвестиционный потенциал и предложил презентовать его на площадке Посольства. Пока в Тульской области работает только одна японская компания, однако Посольство Японии готово обсудить с руководством региона мероприятия по привлечению японских компаний для реализации своих инвестиционных проектов.

Григорий Лаврухин подчеркнул, что область заинтересована в развитии взаимоотношений с регионами Японии и готова проработать план совместных мероприятий, тем более что 2018 год объявлен Годом Японии в России. В ходе встречи состоялось обсуждение возможных вариантов сотрудничества в различных отраслях — экономике, промышленности, культуре, здравоохранении.