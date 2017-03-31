Тульская область и Япония ищут новые направления сотрудничества
Тула, 31 марта, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Тульская область и регионы Японии планируют расширять сотрудничество. О возможных направлениях совместной работы говорилось сегодня, 31 марта, в ходе встречи представителей правительства Тульской области с Полномочным министром Посольства Японии в России Токуро Фуруя и третьим секретарём политического отдела Посольства Японии в России Сигено Фуми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области. С российской стороны во встрече участвовали заместитель председателя правительства Тульской области — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, депутат Государственной думы РФ Владимир Афонский, представители профильных ведомств регионального правительства, администрации Тулы.
Заместитель председателя облправительства Григорий Лаврухин отметил, что Япония является давним деловым партнером Тульской области — товарооборот между регионом и Республикой затрагивает и продукцию металлургической промышленности, и электронику, и пластмассу. За 2016 год внешнеторговый оборот между Тульской областью и Японией увеличился по сравнению с 2015 годом в четыре раза.
«Для нас взаимодействие с Японией является одним из приоритетных направлений в реализации наших планов во внешнеторговой деятельности. Мы рады тому, что у нас появляются точки роста во взаимоотношениях», — сказал Лаврухин. В то же время он отметил, что потенциал в совместной работе реализуется далеко не в полной мере
Полномочный министр Посольства Японии в России Токуро Фуруя в ответном слове поблагодарил правительство области за тёплый приём и многолетнее сотрудничество. Представитель Посольства сообщил, что в ходе визита делегации обсуждались вопросы экономического и торгового взаимодействия с коллегами из Тульской торгово-промышленной палаты.
По мнению Токуро Фуруя, Тульская область имеет высокий инвестиционный потенциал и предложил презентовать его на площадке Посольства. Пока в Тульской области работает только одна японская компания, однако Посольство Японии готово обсудить с руководством региона мероприятия по привлечению японских компаний для реализации своих инвестиционных проектов.
Григорий Лаврухин подчеркнул, что область заинтересована в развитии взаимоотношений с регионами Японии и готова проработать план совместных мероприятий, тем более что 2018 год объявлен Годом Японии в России. В ходе встречи состоялось обсуждение возможных вариантов сотрудничества в различных отраслях — экономике, промышленности, культуре, здравоохранении.