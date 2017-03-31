Санкт-Петербург, 31 марта, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга и бывшего декана факультета журналистики СПбГУ Марину Шишкину сегодня избрали руководителем Петербургского отделения партии «Справедливая Россия». Делегаты партконференции сделали свой выбор единогласно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Марина Шишкина в бытность депутатом Заксобрания Петербурга

Шишкина отметила, что, несмотря на сокращение количества мандатов у партии в городском парламенте, фракция «эсеров» активно проявляет себя и в борьбе против объединения петербургской РНБ с московской РГБ, и против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ, и против разрушения Пулковской обсерватории.

«Однако мы должны признать, у партии сейчас не самое лучшее время, в истории Петербурга оно, возможно, худшее. Ссылки на козни оппонентов на прошедших в сентябре выборах успокаивают, но эффекта не дают. Причины — чудовищный административный ресурс, и перенос даты выборов, реально низкая явка, и неспособность оппозиционных партий договариваться о приоритетах и компромиссах, возможно, спорный характер предвыборной кампании», — заметила Шишкина.

Тем не менее, по её мнению, в составе партийного отделения остались «самые преданные», и она призвала коллег участвовать в партийном строительстве наравне с ней.

Депутат Государственной думы Олег Нилов, в свою очередь, признал свою ошибку в невозможности договориться с коммунистами, «яблочниками» и ЛДПР на прошедших выборах, что привело к тому, что у «эсеров» осталось лишь три мандата в местном ЗакСе.

«Без второго тура не видать ни нашей, ни другой оппозиционной партии своих депутатов-одномандатников. Мы это не просчитали и не смогли даже разделить округа. Хотя мы могли убедить и коммунистов, и ЛДПР, и «Яблоко» все же не выставляться везде одновременно и не лить воду на мельницу «Единой России». Это я признаю и считаю своим самым серьёзным упущением», — сказал Нилов.

По его словам, необходимо организовать давление на органы власти, чтобы добиться узаконивания второго тура в одномандатных округах. Кроме того, Нилов считает необходимым, чтобы партия была ярче представлена в СМИ.

«Пусть «искра» останется в прошлом, но, надеемся, Марина Шишкина разожжет тот петербургский фитиль, из которого потом разгорится пламя справедливости», — заключил Нилов.

Как сообщалось, Депутаты Государственной думы от «Справедливой России»Елена Драпекои Ольга Епифанова могут быть выдвинуты в президенты РФ в 2018 году от партии. По мнению лидера партии Сергея Миронова, Марина Шишкина — одна из возможных кандидатур на пост губернатора Санкт-Петербурга.