Нового лидера «эсеров» в Петербурге призвали «разжечь пламя справедливости»
Санкт-Петербург, 31 марта, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга и бывшего декана факультета журналистики СПбГУ Марину Шишкину сегодня избрали руководителем Петербургского отделения партии «Справедливая Россия». Делегаты партконференции сделали свой выбор единогласно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Шишкина отметила, что, несмотря на сокращение количества мандатов у партии в городском парламенте, фракция «эсеров» активно проявляет себя и в борьбе против объединения петербургской РНБ с московской РГБ, и против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ, и против разрушения Пулковской обсерватории.
«Однако мы должны признать, у партии сейчас не самое лучшее время, в истории Петербурга оно, возможно, худшее. Ссылки на козни оппонентов на прошедших в сентябре выборах успокаивают, но эффекта не дают. Причины — чудовищный административный ресурс, и перенос даты выборов, реально низкая явка, и неспособность оппозиционных партий договариваться о приоритетах и компромиссах, возможно, спорный характер предвыборной кампании», — заметила Шишкина.
Тем не менее, по её мнению, в составе партийного отделения остались «самые преданные», и она призвала коллег участвовать в партийном строительстве наравне с ней.
Депутат Государственной думы Олег Нилов, в свою очередь, признал свою ошибку в невозможности договориться с коммунистами, «яблочниками» и ЛДПР на прошедших выборах, что привело к тому, что у «эсеров» осталось лишь три мандата в местном ЗакСе.
«Без второго тура не видать ни нашей, ни другой оппозиционной партии своих депутатов-одномандатников. Мы это не просчитали и не смогли даже разделить округа. Хотя мы могли убедить и коммунистов, и ЛДПР, и «Яблоко» все же не выставляться везде одновременно и не лить воду на мельницу «Единой России». Это я признаю и считаю своим самым серьёзным упущением», — сказал Нилов.
По его словам, необходимо организовать давление на органы власти, чтобы добиться узаконивания второго тура в одномандатных округах. Кроме того, Нилов считает необходимым, чтобы партия была ярче представлена в СМИ.
«Пусть «искра» останется в прошлом, но, надеемся, Марина Шишкина разожжет тот петербургский фитиль, из которого потом разгорится пламя справедливости», — заключил Нилов.
Как сообщалось, Депутаты Государственной думы от «Справедливой России»Елена Драпекои Ольга Епифанова могут быть выдвинуты в президенты РФ в 2018 году от партии. По мнению лидера партии Сергея Миронова, Марина Шишкина — одна из возможных кандидатур на пост губернатора Санкт-Петербурга.