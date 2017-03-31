Женева, Швейцария, 31 марта, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Вещательные компании нескольких стран Европы обещали объявить бойкот конкурсу «Евровидение» в Киеве, если власти Украины не допустят участия в нем представителя России Юлии Самойловой. Об этом говорится в письме главы Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Miloszk22, Wayvier Логотип конкурса

Фотография письма опубликована на сайте oikotimes.com, который специализируется на освещении «Евровидения». О каких странах в письме идет речь — не уточняется.

По словам Делтенре, ситуация с недопуском Службой безопасности Украины российской участницы «вызывает недовольство среди наших членов — вещателей из стран Европы». ЕВС уже получил ряд сообщений от них с критикой решения СБУ и о рассмотрении возможности отказа от участия в конкурсе.

В пресс службе ЕВС подтвердили подлинность письма. 29 марта глава ЕВС заявила, что Украина может быть лишена права участия в «Евровидении», если не будет найдено решение по участию Самойловой.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым — там в 2015 году прошел концерт певицы.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал условия, при которых Киев разрешит приехать на «Евровидение» исполнителю из России. Он предложил российской стороне выбрать артиста, у которого нет проблем с украинским законодательством.