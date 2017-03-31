Переславль-Залесский, Ярославская область, 31 марта, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Администрация Переславля-Залесского Ярославской области вручила бизнесменам уведомление о сносе торговых павильонов на остановках в срок до середины мая 2017 года. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Переславль-Залесский

Бизнес-омбудсмен встретился с предпринимателями Переславля-Залесского, которые ему пожаловались на предстоящий снос нестационарных торговых объектов, заявленный городской администрацией. Многим из них вручены предписания о сносе торговых павильонов на остановках в срок до середины мая 2017 года. Никакой альтернативы не предложено.

«По рекомендации предыдущего руководства города мы возвели павильоны на остановках. Не только возвели, но и благоустроили сами остановки, выложили тротуарной плиткой — это немалые деньги и труд. И сегодня без какого-либо диалога, без учета наших интересов администрация ставит нас перед фактом — НТО будут снесены. Никакой компенсации за убытки мы не получим», — сказали предпринимателина встрече с региональным бизнес-омбудсменом.

Мэрия объясняет свою инициативу тем, что в настоящее время разрабатывается новый архитектурный облик Переславля, в соответствии с которым торговых ларьков на остановках общественного транспорта быть не должно. Предполагает ли новая архитектурная концепция павильоны на автобусных остановках, каким будет их внешний облик, и кто их будет строить, четких ответов переславский бизнес пока не получил. Даже стандартный внешний вид НТО, как это сделали в Ярославль, переславцам не разработали.

«Такой напряженной ситуации в городе не было давно. Я в очередной раз призываю к диалогу руководство городской администрации и еще раз прошу обратить внимание на то, как проблема с НТО была решена в Ярославле. Предлагаю провести общественные слушания, публично обсудить схему размещения ларьков, утвердить ее на муниципалитете, а главное — найти компромиссное решение между бизнесом и властью, начиная с архитектурного облика объектов, благоустройства прилегающей территории и заканчивая ассортиментом предлагаемых товаров. Нововведения должны укладываться в разумные сроки. Планирую, что расширенное заседание Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству в ближайшие недели состоится, и за столом переговоров будет найден долгожданный компромисс», — сказал Альфир Бакиров.