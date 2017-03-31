Тбилиси, 31 марта, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Министры обороны Грузии и Украины заключили соглашение о сотрудничестве и углублении отношений, сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии.

Mil.gov.ua Встреча Степана Полторака и Левана Изория

Согласно сообщению, документ о взаимном сотрудничестве был подписан во время встречи министра обороны Грузии Левана Изории и министра обороны Украины Степана Полторака.

В пресс-службе также добавили, что на встрече главы оборонных ведомств обсудили вопрос о совместных учениях в 2017 году войск двух стран.

Как ранее заявляло ИА REGNUM, в 1991 году Грузия признала независимость Украины, в 1992 году были установлены дипломатические отношения между странами.

В 1994 году на Украине открылось посольство Грузии в Киеве.

Напомним, что Главная прокуратура Грузии в 2014 году обвинила бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, а также по ряду других дел.

Однако бывший президент Грузии нашел пристанище на Украине, где произошел госпереворот и к власти пришли украинские националисты. На Украине Саакашвили неоднократно принимал участие в Евромайдане, поддержал новую киевскую власть.

Также Генпрокуратура Украины отказалась экстрадировать Михаила Саакашвили по запросу главной прокуратуры Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял: «Лично я удивлен тем, что нынешние власти Украины вообще общаются с Саакашвили».

По словам грузинского офицера Тристана Цителашвили, снайперами на Майдане «были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили».