Барнаул, 31 марта, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Барнаулец, в феврале 2017 года запустивший беспилотный летательный аппарат в непосредственной близости от одного из административных зданий на пр. Социалистический в Барнауле, привлечен к административной ответственности. Как сообщили сегодня, 31 марта, ИА REGNUM в Барнаульской транспортной прокуратуре, продолжительность полета квадрокоптера с прикрепленной к нему видеокамерой составила около 10 минут. О цели его запуска владелец предпочел не распространяться.

Светлана Шаповалова Центр Барнаула

Штраф в размере 3 тыс. рублей выписан после возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства).

Как уже сообщало ИА REGNUM, квадрокоптеры в совершенно законных целях успешно используют сотрудники ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Особенно незаменимыми эти летательные аппараты стали в период паводка.

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А в Чебоксарах при помощи беспилотников будут следить за массовыми акциями.