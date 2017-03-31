Санкт-Петербург, 31 марта, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Товарооборот между Санкт-Петербургом и Исландией после введения взаимного санкционного режима рухнул с более чем 100 млн долл. в 2014 году до уровня в 7,3 млн долл. в 2016 году. Однако возможности для активизации экономических связей города на Неве и Исландии все-таки существуют.

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Об этом говорилось сегодня в ходе краткой встречи президента Исландии Гудни Йоханнессона, посетившего Петербург по пути на родину из Архангельска, и первого заместителя председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергея Маркова.

В числе возможных мер по активизации двустороннего сотрудничества было названо открытие производств на территории Петербурга, в том числе по переработке рыбной продукции.

«Перспективным направлением могут стать поставки баранины в Санкт-Петербург, которая отличается высоким качеством и не включена в список товаров, запрещенных для ввоза в Россию», — отметили в Смольном. Первые контракты о таких поставках уже заключены, и они дают основания для оптимистичных прогнозов.

Среди других направлений сотрудничества Санкт-Петербурга и Исландии было названо совместное освоение Арктики. «Компетенции Санкт-Петербурга как центра научных исследований, связанных с развитием Арктики и Северных регионов, могут быть интересны и полезны для наших партнеров», — сказал Сергей Марков.

В ответ Гудни Йоханнессон сказал, что положительно оценивает предложения петербургской стороны. По возвращении в Исландию он обсудит возможность организации официальных визитов в Санкт-Петербург делегаций различных уровней.

31 марта президент Исландии, возвращаясь с международного форума «Арктика — территория диалога» в Архангельске, посетил Санкт-Петербург. В частности, по сообщениям СМИ, он побывал в Исаакиевском соборе и поднялся на его колоннаду. Ранее Йоханнессон уже дважды бывал в Петербурге.

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Напомним, 30 марта президент Российской Федерации Владимир Путинпровел встречу с президентом Исландии Гудни Йоханнессономв рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Путин напомнил, что Советский Союз был одним из первых государств, которое признало независимость Исландии. СССР активно поддерживал Исландию во время так называемой Тресковой войны, в том числе и в связи с санкциями некоторых западных стран, которые были введены тогда против Исландии. Президент Йоханнессон признал, что все это так и поблагодарил российского коллегу.