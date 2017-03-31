Ростов-на-Дону, 31 марта, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Ростовская область нашла замену тяговым двигателям для тепловозов Брянского машиностроительного завода, которые приходилось до недавнего времени закупать на Украине. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона 31 марта, производство комплектующих налажено на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Предприятие уже стало обладателем сертификата соответствия Таможенного союза.

Donland.ru Электровоз «Ермак», изготовленный на НЭВЗе

Для того, чтобы разместить производственные мощности на Дону, было приобретено оборудование. Теперь главная задача, которая стоит перед работниками НЭФЗа, — обеспечить бесперебойное изготовление деталей и выпустить в этом году более тысячи двигателей ДТК-417К.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Фонд развития промышленности на производство тягового электродвигателя для тепловозов направил НЭВЗу 106,8 млн рублей. В феврале 2017 года на 200 млн рублей был пополнен региональный фонд развития промышленности.

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В 2016 году индекс промышленного производства на Дону имел положительное значение и составил 112,6% к уровню 2015 года. Основной вклад внесли предприятия обрабатывающих производств. Выпуск продукции в этом секторе увеличен на 13,6%.

Напомним, для Новочеркасского электровозостроительного завода годом испытаний оказался 2015-й. Тогда предприятие оказалось на грани исчезновения ввиду отсутствия заказов со стороны ОАО «РЖД». Запомнился тот год масштабной оптимизацией персонала на предприятии. Так, по официальным данным, с 1 июня 2015 года работы лишились порядка 900 заводчан, нона деятельности НЭВЗа, по заверению сотрудников, это не сказалось. Попавшим под сокращением сотрудникам подыскали иные рабочие места.

В 2016 году предприятие отметило 80-летие.

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