Киев, 31 марта, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что не собирается принимать участие в президентских выборах. Об этом Гройсман заявил сегодня, 31 марта, в Киеве на встрече с региональными СМИ, передает ИА REGNUM.

Rada.gov.ua Владимир Гройсман

«Нет. У меня есть одна амбиция: я хочу сделать все зависящее от себя на позиции премьера, чтобы страна изменилась, и людям стало жить легче. Это моя единственная амбиция. У меня амбиций больше нет», — сказал Гройсман.

По словам Гройсмана, его главной задачей является — поднять уровень жизни на Украине, восстановить экономику и инфраструктуру.

«Я считаю, что самый главный вопрос, который я должен сделать — возродить национальную экономику, дать возможность изменить пенсионную систему, работать над тем, чтобы у людей были деньги на обеспечение хотя бы минимального качественного уровня своей жизни, восстановить инфраструктуру и сделать Украину по-настоящему экономически сильной. Это моя единственная амбиция, других амбиций у меня нет», — заверил Гройсман.

Он прогнозирует, что в течение первого полугодия 2017 года в государственный бюджет поступит 12 млрд грн. (444 млн долл.), полученных от спецконфискации имущества четвертого президента Украины Виктора Януковича.

«Мы заложили спецфонд из таких денег на 12 млрд грн. и распределили по разным программам. Но я считаю, в первом полугодии можно будет говорить о том, что эти средства поступят уже в государственный бюджет. Поэтому мы оптимистично смотрим на то, что мы все абсолютно профинансируем, в том числе и за счет спецфонда», — сказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Украины на 2017 год правительство заложило 12 млрд грн. из 40 млрд грн. (1 млрд 481 млн долл), которые могут поступить от предполагаемой спецконфискации арестованных средств близких к «семье Януковича».

Напомним, очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года.