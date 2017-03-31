Астана, 31 марта, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 4 квартале 2016 года составили 80 741 тенге (14 444 рубля) и увеличились по сравнению с 4 кварталом 2015 года на 10,7%. Такие данные представил Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики

Однако, с учетом роста цен на потребительские товары и услуги за этот период, который составил 9,5%, в реальном выражении денежные доходы населения увеличились на 1,1%.

Рост средних номинальных денежных доходов населения по регионам Казахстана за 2016 год

Рост с начала года

в процентах

Средний прирост

в процентах

115,62

106,99

116,44

107,58

112,84

109,89

109,77

100,84

97,94

99,80

102,00

98,80

112,70

102,10

111,15

99,59

123,14

109,55

118,52

109,41

110,91

109,08

97,86

96,14

105,30

92,02

119,47

108,41

113,57

99,05

107,28

102,00

107,98

100,29

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в 4 квартале 2016 года отмечается в Атырауской области, где показатель превысил средний уровень в 1,7 раза. При этом, Атырауская область демонстрирует небольшое снижение по сравнению с началом года. Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Джамбульская области, величина доходов населения которых составляет 53,0−58,9% от среднего по стране уровня.

Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов в 4 квартале 2016 года составила 3,3 раза (в 4 квартале 2015 года — 4,2 раза).

Анализ поквартального изменения номинальных денежных доходов населения с начала года показывает, что уверенный рост демонстрируют город Астана, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Кустанайская области.

Динамика среднедушевого номинального денежного дохода населения с 1995 по 2016 год в тенге в целом положительная:

общий рост почти в 43 раза — 4279,7%;

среднегодовой показатель прироста — 120,52%;

наибольший рост в 2007 году — 131,71%;

наименьший рост в 1998 году — 106%.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана

В долларах США цифры хоть и демонстрируют определенный рост, но выглядят не столь радужно:

с 1995 года по 2016 год — рост в 7,6 раз (763,47%);

максимальный рост относительно 1996 года в 2013 году — в 10,5 раз (1054,3%);

снижение в 2016 году на 29,09% по сравнению с 2015 годом и на 41,98% по сравнению с 2013 годом.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана

*оперативные данные за период январь-декабрь 2016 года.

Таким образом, за 20 лет средние номинальные доходы казахстанцев выросли в 43 раза в тенговом эквиваленте и почти в 8 раз в долларовом эквиваленте.

Однако максимальный рост средних номинальных доходов в долларовом эквиваленте приходится на 2013 год, и с этого периода у казахстанцев наблюдается постоянное падение.

Это означает, что Казахстан все менее привлекателен как рынок для импорта и выездного туризма, однако, становится более привлекателен, как площадка для экспорта и въездного туризма.

Напомним, в феврале 2009 стоимость американской валюты повысилась со 120 до 150 тенге. В феврале 2014 года в результате резкой девальвации доллар также подорожалсразу на 30 тенге, до 185. 20 августа 2015 казахстанскую национальную валюту отпустили в свободное плавание. За сутки тенге рухнул к доллару на 35,5%: 255,26 тенге против 188,38 тенге. Текущий курс на 31 марта 2017 года составляет 314 тенге за доллар.

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