Севастополь, 31 марта, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В Севастополе ввели в строй самый крупный в городе детский сад на 360 мест. Новое дошкольное учреждение, открытие которого состоялось 31 марта, снимет напряженность нехватки мест в детсадах в быстрорастущем микрорайоне Казачья бухта, где проживают более двух тысяч семей военнослужащих Черноморского флота, передает корреспондент ИА REGNUM с места события.

Светлана Иванова ИА REGNUM

«Не менее двух тысяч семей моряков-черноморцев ждали открытия этого детского сада», — подчеркнул командующий ЧФ адмирал Александр Витко после осмотра детсада. В Казачьей бухте в основном живут военнослужащие Черноморского флота, в последние годы министерство обороны РФ построило здесь целый микрорайон из 50 домов служебного жилья.

Новый детский сад сможет принять 360 ребят, всего предусмотрено 14 групп, четыре из которых — ясельные. Это частично решит проблему нехватки мест в детсадах, кроме того, родителям не придется возить детей в детсады в другие районы города.

«В этом году в Севастополе откроется семь новых детских садов на 2 тыс. 100 мест, это рекорд для города Севастополя. Из них два уже работают, осталось пять, — сказал врио губернатора Дмитрий Овсянников. — Благодаря таким высоким темпам, через три — четыре года будет решена сегодняшняя проблема нехватки мест в детских садах».

Вместе с тем, уже в ближайшие годы вырастет потребность в школах, и город сконцентрируется на строительстве новых школ, прогнозирует Овсянников.

Строительство детсада и школы в Казачьей началось в 2012 году. На достройку детсада израсходовано около 168 млн рублей, из них 70 млн рублей было выделено из городского бюджета.

В текущем году в эксплуатацию также будет введена школа. Предполагается, что 1 сентября первая очередь учреждения откроет двери для 600 учеников, вместе с детским садом она составит образовательный центр.

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