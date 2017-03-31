Ярославль, 31 марта, 2017, 13:09 — ИА Регнум. С 1 апреля в Ярославле театр имени Федора Волкова сделал вход для отдельных категорий граждан бесплатным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом театре. Возможность посетить театр получат пенсионеры, ветераны войны, труда и Вооруженных сил, инвалиды, дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, полные кавалерм ордена Славы, Героям Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и малоимущие граждане.

Volkovteatr.ru Фрагмент спектакля «Золотой теленок»

«Театр рассчитан на 1000 мест и готов предоставить часть нераспроданных на спектакль билетов ярославцам, но не более 150 билетов на одни спектакль. Билеты будут выдаваться не в кассах, а в организациях, работающих с социально незащищенными категориями граждан», — сказала корреспонденту ИА REGNUM помощник директора театра по творческим вопросам Татьяна Цветкова.

В списке выдающих билеты 32 организации: «Российский Союз ветеранов», «Жители блокадного Ленинграда», Дом культуры общества слепых, «Российский фонд милосердия и здоровья», «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель», Татарское культурно-просветительское общество «МИРАС», и другие организации ветеранов, инвалидов или занимающиеся благотворительностью.

Бесплатный вход для льготников будет временным — до конца года. Таким образом театр присоединился к акции «На высокой волне», в которой уже участвует 12 учреждений культуры — театры, музеи, филармония, цирк и планетарий.

Стоимость билетов, распространенных таким образом, затем будет компенсирована театру департаментом культуры Ярославской области по средней цене.