Луганск, 31 марта, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Генконсульство Польши в Луцке обстреляли бойцы батальона Нацгвардии Украины «Донбасс» (известен националистическими и радикальными взглядами своих членов). Следующей целью радикалов станет транзитный газопровод в Европу. Об этом вчера, 30 марта, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ИА REGNUM.

Commons.wikimedia.org Боевики батальона «Донбасс»

По его словам, «нацбат зачищает западные регионы от нацменьшинств».

«К обстрелу польского посольства в Луцке причастны военнослужащие нацбатальона «Донбасс». Сделано это с целью очистить западные области Украины от национальных меньшинств», — сказал Марочко.

«Следующей целью в цепи террористических атак националистов может стать газопровод, ведущий из Украины в Польшу», — считает Марочко.

Стоит отметить, что на Украине ни одна из праворадикальных группировок не взяла на себя ответственность за диверсию в Луцке.

Ранее, 29 марта, руководство полка «Азов» проинформировало, что вину за обстрел консульства Польши в Луцке хотели возложить на украинских радикалов.

«Очевидно, по замыслу заинтересованных, эти акции должны выглядеть как действия мнимых «украинских радикалов» и «правых националистов», — говорится в официальном заявлении «Азова».

Отмечается, что целью обстрела Генконсульства: «катализировать процесс межнациональной и межгосударственной эскалации, он является искусственным по своей сути и однозначно указывает на заинтересованность третьей стороны».

В полку заверили, что они не являются шовинистами, а Польшу и ее народ считают дружескими Украине.

«Отдельно хотим отметить, что Национальный Корпус не исповедует шовинистические идеи и трактует польский народ как дружественный и братский, а Польшу — как друга и партнера Украины на международной арене, с которым на данном историческом этапе у нас общий путь и борьба», — сообщается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что пока на Украине польские дипломатические учреждения закрыты и принимают только своих граждан. В то же время работают визовые центры Польши. «Консульства не будут работать, пока не усилят безопасность дипучреждений», — сказал Пекло.

Напомним, в ночь на 29 марта в Луцке было обстреляно здание Генконсульства Польши. На месте происшествия был обнаружен тубус от использованной реактивной противотанковой гранаты РПГ-26. В настоящее время все польские консульства на Украине временно закрыты. Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицкий назвал нападение на представительство террористическим актом.

При этом 29 марта начальник Управления СБ Украины в Волынской области Юрий Фелонюк отметил, что спецслужбы вышли на след предполагаемых преступников. «Подробности в интересах следствия не разглашаются», — сказал Фелонюк.

Кроме того, 29 марта пресс-служба МВД Украины проинформировала, что министерство внутренних дел Украины усилило охрану всех дипломатических объектов в стране. Национальная гвардия совместно с подразделениями Национальной полиции увеличила количество нарядов, которые несут службу на маршрутах, расположенных вблизи дипломатических объектов. «В воинских частях Нацгвардии приведены в готовность резервы, которые оказывают помощь подразделениям охраны дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций на Украине», — говорится в сообщении.