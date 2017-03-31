ЛНР: после теракта в Луцке националисты взорвут газопровод в Польшу
Луганск, 31 марта, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Генконсульство Польши в Луцке обстреляли бойцы батальона Нацгвардии Украины «Донбасс» (известен националистическими и радикальными взглядами своих членов). Следующей целью радикалов станет транзитный газопровод в Европу. Об этом вчера, 30 марта, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ИА REGNUM.
По его словам, «нацбат зачищает западные регионы от нацменьшинств».
«К обстрелу польского посольства в Луцке причастны военнослужащие нацбатальона «Донбасс». Сделано это с целью очистить западные области Украины от национальных меньшинств», — сказал Марочко.
«Следующей целью в цепи террористических атак националистов может стать газопровод, ведущий из Украины в Польшу», — считает Марочко.
Стоит отметить, что на Украине ни одна из праворадикальных группировок не взяла на себя ответственность за диверсию в Луцке.
Ранее, 29 марта, руководство полка «Азов» проинформировало, что вину за обстрел консульства Польши в Луцке хотели возложить на украинских радикалов.
«Очевидно, по замыслу заинтересованных, эти акции должны выглядеть как действия мнимых «украинских радикалов» и «правых националистов», — говорится в официальном заявлении «Азова».
Отмечается, что целью обстрела Генконсульства: «катализировать процесс межнациональной и межгосударственной эскалации, он является искусственным по своей сути и однозначно указывает на заинтересованность третьей стороны».
В полку заверили, что они не являются шовинистами, а Польшу и ее народ считают дружескими Украине.
«Отдельно хотим отметить, что Национальный Корпус не исповедует шовинистические идеи и трактует польский народ как дружественный и братский, а Польшу — как друга и партнера Украины на международной арене, с которым на данном историческом этапе у нас общий путь и борьба», — сообщается в заявлении.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что пока на Украине польские дипломатические учреждения закрыты и принимают только своих граждан. В то же время работают визовые центры Польши. «Консульства не будут работать, пока не усилят безопасность дипучреждений», — сказал Пекло.
Напомним, в ночь на 29 марта в Луцке было обстреляно здание Генконсульства Польши. На месте происшествия был обнаружен тубус от использованной реактивной противотанковой гранаты РПГ-26. В настоящее время все польские консульства на Украине временно закрыты. Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицкий назвал нападение на представительство террористическим актом.
При этом 29 марта начальник Управления СБ Украины в Волынской области Юрий Фелонюк отметил, что спецслужбы вышли на след предполагаемых преступников. «Подробности в интересах следствия не разглашаются», — сказал Фелонюк.
Кроме того, 29 марта пресс-служба МВД Украины проинформировала, что министерство внутренних дел Украины усилило охрану всех дипломатических объектов в стране. Национальная гвардия совместно с подразделениями Национальной полиции увеличила количество нарядов, которые несут службу на маршрутах, расположенных вблизи дипломатических объектов. «В воинских частях Нацгвардии приведены в готовность резервы, которые оказывают помощь подразделениям охраны дипломатических представительств консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций на Украине», — говорится в сообщении.