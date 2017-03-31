Барнаул, 31 марта, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В Барнауле будут судить таксиста, который избил клиента битой за то, что того не устроил размер платы за проезд. Подробности уголовного дела, обвинение по которому уже предъявлено, сообщает сегодня, 31 марта, Прокуратура Алтайского края.

Светлана Шаповалова Автомобиль на дороге. Барнаул

По данным следствия, в споре о сумме платы за проезд пассажир приводил аргумент о значительно меньшей стоимости поездка в других службах такси. Но на все аргументы водитель предпочел ответить силовым способом. Он, попросту, достал биту и нанес клиенту несколько ударов по различным частям тела.

И хотя, по словам прокурора отдела по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры края Николая Таракановского, удары повлекли за собой легкий вред здоровью, таксист немало напугал клиента, высказывая в его адрес угрозу убийством, которую тот в сложившейся обстановке (ночью, в безлюдном месте) воспринял реально.

Известно, что избив недовольного клиента, таксист уехал, так и не получив оплаты за проезд. В свою очередь, потерпевший, получив видеозапись камер видеонаблюдения, находящихся на доме, возле которого произошло преступление, обратился в полицию.

Следователи также выяснили, что это был не первый конфликт с клиентом у этого таксиста. В другом случае уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще один нерядовой конфликт с таксистом произошел недавно в Санкт-Петербурге. Иностранный гражданин 8 марта обратился в полицию и рассказал, что он взял такси, чтобы доехать от Зимнего дворца до отеля на Стартовой улице. Водитель автомобиля BMW выполнил просьбу, однако выписал клиенту счет в 16 тыс. рублей.