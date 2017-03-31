Брюссель, 31 марта, 2017, 12:58 — ИА Регнум.



Office of the President-elect Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам перед встречей стран — членов НАТО на уровне министров иностранных дел, что в ходе встречи будет обсуждаться вопрос о действиях альянса в ответ на «агрессию России».

По его словам, будет обсуждаться позиция НАТО в Европе, и в частности на востоке Европы, — в ответ на «агрессию России на Украине и в других местах». Так Тиллерсон обозначил повестку встречи в Брюсселе, которая ради его присутствия была перенесена с 5−6 апреля на 31 марта.

Также речь пойдет о «наличии у НАТО всех ресурсов, необходимых для выполнения миссии», и об участии альянса в борьбе с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других антитеррористических действиях на Ближнем Востоке.

Кроме того, министры обсудят подготовку к саммиту альянса в Брюсселе 25 мая.

Ранее журнал Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США сообщил, что госсекретарь Тиллерсон в Брюсселе будет настаивать на усилении давления на Москву в связи с украинским кризисом.

Тиллерсон поддерживает точку зрения, что от России необходимо добиваться полного выполнения Минских соглашений. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе.