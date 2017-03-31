Пекин, 31 марта, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Промежуточный народный суд китайского города Цзыбо приступил к рассмотрению дела бывшего заместителя председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Ляонин (ПК СНП) Чжэн Юйчжо, обвиняемого в неоднократном получении взяток, подкупе других должностных лиц и фальсификации выборов.

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В ходе следствия было установлено, что Чжэн Юйчжо, занимая должность главы финансового департамента провинции Ляонин, через своих подчиненных подкупил более 70 чиновников, имеющих право голоса на выборах главы ПК СНП и его заместителей, пишет «Сина синьвэнь».

В общей сложности 76 чиновников приняли взятки и дорогие подарки от подчиненных Чжэн Юйчжо. Самыми распространёнными подарками стали смартфоны и планшеты Apple. По данным прокуратуры, на приобретение 30 смартфонов Apple iPhone 4S в 2012 году экс-чиновник потратил более 156 тыс. юаней бюджетных средств.

Кроме того, бывший чиновник был обвинен в использовании служебного положения для получения личной выгоды. В период с 2011 по 2012 гг. Чжэн Юйчжо лоббировал интересы сразу нескольких коммерческих организаций, за что получил взятки и дорогие подарки на общую сумму более 1 млн юаней.

Подсудимый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Суд отложил вынесение приговора.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 марта Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины КНР опубликовала заявление, согласно которому в отношении бывшего руководителя комитета пропаганды провинции Хунань Чжан Сянтао начато внутреннее расследование. Сам Чжан Сянтао в настоящее время уволен с государственной службы и находится под подпиской о невыезде.