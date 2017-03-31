Казань, 31 марта, 2017, 12:48 — ИА Регнум.



Lipetsk.ru Судья

Верховный суд Татарии освободил из-под домашнего ареста генерального директора компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, который фигурирует в деле «Татфондбанка». Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на представителя пресс-службы суда Елену Коваль. Мочалов был задержан 16 марта и отправлен под домашний арест в рамках расследования дела председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Напомним, по версии следствия, летом 2016 года в ЦБ РФ были представлены не соответствующие действительности сведения о том, что «Татфондбанк» располагает высоколиквидным активом — кредитом, выданным ПАО «Нижнекамскнефтехим».Благодаря этому банк получил кредит на 3,1 млрд рублей, однако в дальнейшем средства поступили на расчетные счета аффилированных компаний — ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Сувар Девелопмент».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Он находится под арестом. Пострадавшими по делу стали более 100 человек, ущерб оценивается более чем в 90 млн рублей.

Накануне суд в Казани продлил срок содержания под стражей других фигурантов дела — зампредов правления «Татфондбанка» Вадима Мерзлякова и Сергея Мещанова. А также до 2 июня продлен срок ареста руководства дочерней структуры банка — инвестиционной компании «ТФБ Финанс» — главы управления активных операций Илнара Абдульманова, руководителя отдела клиентского сервиса Рустема Тимербаева, главы инвесткомпании Тимура Вальшина.