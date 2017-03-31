Санкт-Петербург, 31 марта, 2017, 12:52 — ИА Регнум.

Власти поступили неразумно, проигнорировав фильм созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией о собственности, якобы контролируемой главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на конференции партийного отделения в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. Миронов отметил, что 26 марта на митинги под лозунгами борьбы с коррупцией почти в сотне городов России «неожиданно вышло очень много людей».

Bogomolov.PL Сергей Миронов

«И только в 26 городах власти поступили мудро и разумно, разрешив эти манифестации», — сказал Миронов.

Он считает, что организаторы митингов действовали, исходя из своих «узкокорыстных политических интересов», но тысячи молодых людей, участвовавших в акциях, «чётко и внятно заявили о себе» и о своей позиции по отношению к коррупции и казнокрадству. «Мы проспали эту молодёжь. Они не смотрят телевизор. <…> Не отвечать на известный фильм известного господина было неправильно и неразумно. 14,5 миллиона человек его посмотрели, надо честно отвечать на вопросы, которые интересуют людей, правда ли это или нет. Отмалчиваться не нужно», — заявил Сергей Миронов.

«Не нужно бояться активной части общества», — добавил он.

Напомним, 26 марта во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, состоялись несогласованные с властями митинги и шествия, в ходе которых полиция провела задержания участников. В столице, где акция в центре города не была согласована с мэрией, полиция задержала, по официальным данным, 600 человек. В Петербурге был задержан 131 человек.