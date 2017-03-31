Москва, 31 марта, 2017, 12:44 — ИА Регнум.

Планы НАТО и США провести учения в Германии с участием русскоязычных статистов несут в себе провоцирующий заряд и сужают коридор возможности диалога между Россией и НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Планы НАТО и США провести учения в Германии с участием русскоязычных статистов, которые будут изображать мирное население, что бы ни говорили по этому поводу в Пентагоне, есть подготовка к ведению военных действий на территории России», — считает сенатор.

Таким образом, рассуждает он, «мы получаем еще одно подтверждение, что концепция молниеносного глобального удара не является какой-то страшилкой, а реально существует».

«Разумеется, я вовсе не утверждаю, что дело дойдет до этого, но то, что такая возможность определенными кругами на Западе не исключается, — факт неоспоримый», — заявил Клинцевич.

Кроме того, говорит сенатор, «запланированные учения, помимо всего прочего, несут в себе и сильнейший провоцирующий заряд». «Судя по всему, опыт Третьего рейха нынешними западными специалистами изучен основательно. Россию буквально толкают на спонтанные непродуманные действия. Не дождутся», — говорит он.

«Нервы у нас достаточно крепкие. Но определенные выводы, конечно, будут сделаны. В целом же учения, если они пройдут в заявленном формате, еще больше сузят коридор возможностей для ведения цивилизованного диалога между Россией и НАТО», — заключил Клинцевич.

Вместе с тем в Пентагоне пояснили желание провести учения с русскоязычными статистами. Учения войск США на территории Германии с участием статистов в роли «русских» не являются подготовкой к каким-либо действиям, сообщил представитель совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли.

Отметим, что учения намечены на апрель.