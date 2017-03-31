Петропавловск-Камчатский, 31 марта, 2017, 12:39 — ИА Регнум.

На Камчатке организаторы гонки на собачьих упряжках «Берингия» вынуждены опровергать заявления одного из каюров о несправедливом решении жюри, присуждавшего премии в номинации «За верность традициям Севера» по итогам соревнований. Роман Мандятов рассказал местным СМИ, что ему не досталось приза якобы из-за отсутствия заявления на участие в номинации. Он утверждает, что не знал о необходимости этой бумаги. Хотя организаторы и другие каюры опровергают эти его заявления, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

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Номинация «За верность традициям Севера» была учреждена в 2016 году. В её рамках денежными призами награждают тех каюров, которые прошли всю гонку на традиционных деревянных нартах и в традиционной национальной одежде.

Роман Мандятов утверждает, что во время гонки соблюдал все правила номинации. Всю одежду ему сшила бабушка. Но приз все равно не дали.

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Тем временем, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, кроме этого каюра на призы претендовали еще семь участников гонки, которые написали все положенные бумаги в оргкомитет.

Сами организаторы гонок говорят, что о правилах участия в номинации каюров предупреждали несколько раз до старта состязаний. Причем в прошлом году, когда номинация была только учреждена, также нужно было заполнять анкету, и Мандятов это делал и получил один из призов за популяризацию этнических ценностей коренных народов Севера и сохранение традиций «Берингии».

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Слова организаторов подтверждают и другие каюры. «Все всё знали. Всем рассказывали. Причем каждому индивидуально рассказывали и показывали, что и куда нужно подать. Знал об этом и Роман. Почему он не стал заполнять эту анкету, ни мне, ни другим каюрам неизвестно», — прокомментировал участник «Берингии» Валерий Соколов.

В связи с этим в оргкомитете считают, что скандал на финише был искусственно создан.

По итогам «Берингии-2017» обладателем главного приза в номинации «За верность традициям Севера» стал Евгений Кутынковав. Решением рабочей группы в этом году денежными сертификатами в рамках гонки отмечены не только призёры, но и все номинанты премии.

Как сообщало ИА REGNUM, «Берингия-2017» стартовала 5 марта, а финишировала 28. Каюры прошли чуть более 1,5 тыс. км. Эта гонка стала одной из самых протяженных в истории соревнований. В заездах победил Валентин Левковский, получивший главный приз 3 млн рублей. Деньги он потратит на обустройство своего питомника ездовых собак.