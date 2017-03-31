Ростов-на-Дону, 31 марта, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Личный состав соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, поднят по сигналу тревоги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВО 31 марта, спецназовцы совершили многокилометровый марш на один из общевойсковых полигонов региона, на котором проходят командно-штабное учение.

Mil.ru Бронеавтомобиль «Тайфун»

В военном ведомстве пояснили, что учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, которая стартовала в войсках округа под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.

На полигоне подразделения боевого охранения отразили атаку группы условных диверсантов. Она была ранее обнаружена с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также в полевых условиях военнослужащие отработали навыки скрытного передвижения и уничтожения противника из засады. Штурмовой отряд спецназа блокировал колонну бронетехники. Завязался скоротечный бой, живая сила условных диверсантов была уничтожена.

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Всего в учениях приняли участие почти 300 военнослужащих и более 30 единиц специальной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр».

Напомним, летом 2016 года спецназ Южного военного округа учился уничтожать условные незаконные вооруженные формирования в городских условиях. При отработке практических задач также были задействованы бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр».

По замыслу учений населенный пункт, состоящий из нескольких жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен условной группой почти из двух десятков боевиков. После разведки местности штурмовые отряды блокировали населенный пункт в целях освобождения заложников. После непродолжительного боя условные террористы были повержены.