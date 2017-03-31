Барнаул, 31 марта, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Для Барнаула ближайшие два года станут временем качественного преобразования городской среды за счёт участия в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Предстоит выполнить колоссальную работу — отремонтировать 55 дорог на сумму 853 миллиона рублей, из них 25 дорог — в 2017 году. С таким заявлением сегодня, 31 марта, выступил мэр Барнаула Сергей Дугин, отчитываясь о своей работе за год, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Светлана Шаповалова Улица Транзитная в Барнауле. Март 2017 года

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По словам мэра, речь идет о ремонте не только важных для города магистралей, но и межмуниципальных дорогах. При этом Сергей Дугин подчеркнул, что в прошлом голу город обеспечил не только сохранение, но и развитие улично-дорожной сети, на эти цели было направлено более 1 миллиарда рублей.

«Более 220 миллионов рублей направлено на ремонт восьми участков дорог, включая наиболее загруженные — проспект Строителей, Павловский тракт, улицу Гоголя и другие. Значимыми объектами, которые выполнены за счёт городского бюджета, стали первая очередь строительства участка автодороги по улице Солнечная Поляна и реконструкция Змеиногорского тракта в районе остановки «Кордон», что позволило значительно повысить пропускную способность на данном участке. На 30% увеличена площадь текущего ремонта улично-дорожной сети. В прошлом году практически отказались от традиционного ямочного ремонта в пользу ремонта дорожных участков «крупными картами», — подчеркнул глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

Вместе с тем, он не стал скрывать, что немалое количество дорог требуют обновления и ухода, поэтому одним лишь городским бюджетом единовременно решить эту задачу невозможно.

Светлана Шаповалова Улица Транзитная в Барнауле. Март 2017 года

Светлана Шаповалова Улица Транзитная в Барнауле. Октябрь 2016 года

Как уже сообщало ИА REGNUM, улицы Барнаула, «потерявшие» асфальт с приходом весны, а также многочисленные дорожные ямы, попали под пристальное внимание прокуратуры, которая инициировала проверку, проанализировав сообщения СМИ. Особенно много нареканий высказано горожанами по поводу состояния дорожного полотна ул. Транзитная, ул. Заринская (Малый Павловский тракт), Сухэ-Батора, Горно-Алтайская, Петра Сухова (от ул. Малахова до 80-й Гвардейской), Георгия Исакова (от Матросова до Малахова), Смирнова, Советской Армии, 42-й Бригады, Аносова, Бехтерева и многих других.