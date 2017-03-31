В Подмосковье начали действовать новые правила продажи алкоголя
Красногорск, 31 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. С 31 марта в Московской области вступил в силу новый закон о розничной продаже алкогольной продукции на территории области, сообщается на сайте облправительства.
Закон предусматривает, что министерство потребительского рынка будет информировать органы местного самоуправления об организациях, получивших лицензию на продажу алкогольной продукции, а также об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
«Кроме того, важна своевременная информированность лицензиатов о границах прилегающих территорий, на которых нельзя продавать алкоголь», — отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
По его словам, указанные в законе информационные полномочия уже осуществляются, а после принятия закона порядок их осуществления будет формализован в соответствующих нормативных правовых актах правительства Московской области.
Напомним, 9 февраля 2017 года Мособлдума приняла закон «О розничной продаже алкогольной продукции в Московской области». Проект закона подготовлен в целях приведения законодательства Подмосковья в соответствие с федеральным законодательством.