Осло, 31 марта, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Министерство обороны Норвегии подписало с властями США контракт о приобретении пяти морских патрульных самолетов P-8A Poseidon. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Норвегии, первые самолеты прибудут в королевство в 2022 году, в 2023 судна поступят на вооружение.

U.S. Navy Противолодочный самолёт P-8A Poseidon

Стоимость контракта составляет порядка 10 млрд норвежских крон ($1.2 млрд). Новые P-8A Poseidon придут на смену нынешним морским патрульным самолетам Норвегии — шести P-3 Orion и трем DA-20 Jet Falcon.

В министерстве обороны поясняют, что акватория королевства имеет стратегическое значение не только для королевства, но и для ее союзников. Новые современные патрульные самолеты позволят повысить ситуационную осведомленность. Акватория должны контролироваться как с воздуха, так и из-под воды, подчеркивают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Норвегия также заключила с США контракт на покупку истребителей F-35, общее число которых может дойти до 52. Помимо парка военных самолетов страна также обновляет подводный флот. Для строительства новых субмарин были выбраны немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems и французская Дирекция по строительству военных кораблей. Согласно графику работ, в 2016 году должна была быть закончена разработка проекта новой норвежской субмарины. Нынешний подводный флот технически устарел: шесть подлодок класса Ula сохранились только у ВМС Норвегии.