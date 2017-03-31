Ереван, 31 марта, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Американский музыкант армянского происхождения, лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян стал официальным наблюдателем на парламентских выборах в Армении. Об этом в своем Facebook сообщила канадская актриса Арсине Ханджян.

Photolure Серж Танкян на пресс-конференции в Ереване

Муж Ханджян, канадский сценарист и режиссёр Атом Эгоян, также стали наблюдателями, они прошли в Ереване курсы «Гражданин наблюдатель». Ханджян, Эгоян и Танкян — члены инициативы «Справедливость в Армении».

В петиции инициативной группы, с просьбой подписать которую призвал в ролике на YouTube Серж Танкян, говорится о необходимости реформ в Армении и борьбе с коррупцией. К инициативе подключились деятели культуры армянского происхождения из ряда стран.

Напомним, парламентские выборы в Армении пройдут 2 апреля, соответствующий указ подписал в декабре 2016 года президент Армении Серж Саргсян.

Это будут первые выборы после конституционной реформы, согласно которой будет осуществлен переход к парламентской форме правления по истечении срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. За реформу в 2015 году проголосовали граждане Армении на референдуме.