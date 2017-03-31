В Ростовской области найден штурмовик Ил-2: картина боя восстановлена
Ростов-на-Дону, 31 марта, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Полевые выходы поисковиков Ростовской области продолжаются. Наибольший фронт работ у экспедиторов — Миус-фронт. В годы Великой Отечественной войны в боях за Миусские рубежи здесь полегло более 830 тыс. советских солдат. Картину одного из кровопролитных сражений удалось восстановить объединению «Антей», сообщили активисты на своей страничке в социальных сетях.
В рамках поисковой работы в районе села Русское близ реки Миус поисковики нашли фрагменты сбитого штурмовика Ил-2. В частности, в земле долгие годы пролежал редуктор двигателя, на корпусе выбит номер самолёта.
В течение трёх дней экспедиторам удалось поднять части двигателя, редуктор, части фюзеляжа, номерные детали. Останков экипажа пока не обнаружено.
По предварительной версии, которой располагают поисковики, экипаж штурмовика отправился на последнее боевое задание 19 августа 1943 года. Самолёт был сбит противником в районе хутора Мариенгейм. Летчик дотянул Ил-2 до хутора Берестовский, там он катапультировался. Воздушный стрелок покинуть сбитую машину не успел. Самолет рухнул между хутором Берестовским и селом Русское, произошёл взрыв.
Имена экипажа известны. Летчиком Ил-2 был Борис Максимович Кучин 1923 года рождения. Ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением особого знака отличия — медали «Золотая Звезда». Фронтовик умер в 2007 году. Его напарник — воздушный стрелок Георгий Петрович Соколов 1916 года рождения — не вернулся с задания 19 августа 43-го.
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Напомним, в середине марта поисковики отряда «Миус-фронт» близ станицы Елизаветинской Азовского района подняли истребитель Як-1, потерпевший крушение в годы Великой Отечественной войны. На месте обнаружения самолёта найдены останки лётчика, элементы его униформы и парашюта. Эксперты устанавливают судьбу экипажа, дату последнего воздушного боя.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года поисковики подняли на Дону бомбардировщик ДБ-3Ф, сбитый немцами в октябре 1941-го. История боя под Ростовом-на-Дону восстановлена благодаря номеру двигателя. Вылетели на задание советские авиаторы с аэродрома, располагавшегося в Новочеркасске, 17 октября 1941 года.
Вели воздушный бой уроженец Полтавской области Павел Яковлевич Лыхопий, стрелок-радист старший сержант уроженец Харьковской области Алексей Степанович Нарижный, стрелок люковой установки младший сержант уроженец станицы Прохладная Ставропольского края Владимир Романович Дзюба. Их родственники были найдены.
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