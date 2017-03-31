Ростов-на-Дону, 31 марта, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Полевые выходы поисковиков Ростовской области продолжаются. Наибольший фронт работ у экспедиторов — Миус-фронт. В годы Великой Отечественной войны в боях за Миусские рубежи здесь полегло более 830 тыс. советских солдат. Картину одного из кровопролитных сражений удалось восстановить объединению «Антей», сообщили активисты на своей страничке в социальных сетях.

Vk.com/korpus.antey Обломки Ил-2

В рамках поисковой работы в районе села Русское близ реки Миус поисковики нашли фрагменты сбитого штурмовика Ил-2. В частности, в земле долгие годы пролежал редуктор двигателя, на корпусе выбит номер самолёта.

В течение трёх дней экспедиторам удалось поднять части двигателя, редуктор, части фюзеляжа, номерные детали. Останков экипажа пока не обнаружено.

Vk.com/korpus.antey Штурмовик взорвался от удара с землей

По предварительной версии, которой располагают поисковики, экипаж штурмовика отправился на последнее боевое задание 19 августа 1943 года. Самолёт был сбит противником в районе хутора Мариенгейм. Летчик дотянул Ил-2 до хутора Берестовский, там он катапультировался. Воздушный стрелок покинуть сбитую машину не успел. Самолет рухнул между хутором Берестовским и селом Русское, произошёл взрыв.

Имена экипажа известны. Летчиком Ил-2 был Борис Максимович Кучин 1923 года рождения. Ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением особого знака отличия — медали «Золотая Звезда». Фронтовик умер в 2007 году. Его напарник — воздушный стрелок Георгий Петрович Соколов 1916 года рождения — не вернулся с задания 19 августа 43-го.

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Напомним, в середине марта поисковики отряда «Миус-фронт» близ станицы Елизаветинской Азовского района подняли истребитель Як-1, потерпевший крушение в годы Великой Отечественной войны. На месте обнаружения самолёта найдены останки лётчика, элементы его униформы и парашюта. Эксперты устанавливают судьбу экипажа, дату последнего воздушного боя.

Vk.com/korpus.antey История — в крупицах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года поисковики подняли на Дону бомбардировщик ДБ-3Ф, сбитый немцами в октябре 1941-го. История боя под Ростовом-на-Дону восстановлена благодаря номеру двигателя. Вылетели на задание советские авиаторы с аэродрома, располагавшегося в Новочеркасске, 17 октября 1941 года.

Вели воздушный бой уроженец Полтавской области Павел Яковлевич Лыхопий, стрелок-радист старший сержант уроженец Харьковской области Алексей Степанович Нарижный, стрелок люковой установки младший сержант уроженец станицы Прохладная Ставропольского края Владимир Романович Дзюба. Их родственники были найдены.

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