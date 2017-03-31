Копенгаген, 31 марта, 2017, 11:23 — ИА Регнум.



В. Кузнецов Арктика

Копенгаген и Вашингтон будут обеспечивать безопасность в Арктике и в регионе Балтийского моря, опираясь на двусторонние связи и привлекая союзников. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена, обнародованного по итогам встречи лидеров США и Дании.

«Президент и премьер-министр договорились продолжать эффективно использовать двусторонние отношения и отношения с Союзниками и партнерами для поддержания безопасности и стабильности в Балтийском регионе и в Арктике», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Встреча глав двух стран — она была первая после вступления Дональда Трампа в должность — состоялась в Вашингтоне 30 марта. Лидеры США и Дании обсудили также укрепление Североатлантического альянса, президент США призвал Данию соблюдать условия альянса — на оборону должно тратиться 2% ВВП.

Напомним, ранее будущее Арктики в широком формате обсуждалось на международном форуме «Арктика — территория диалога» в Архангельске 29−30 марта, где Данию представлял глава МИД Андерс Самуэльсен. В ходе рабочего обеда с российским коллегой Сергеем Лавровым министр отметил, что Дания стремится к максимальному сотрудничеству с Россией в Арктике, однако по другим международным вопросам — в частности конфликте на Украине и в Сирии — позиция королевства остается неизменной. Министр также обратил внимание на возросшую активность России в регионе Балтийского моря, по поводу чего североевропейские страны не раз выражали озабоченность.

Во время выступления на форуме представитель Дании заявил, что странам приходится расширять свои военные возможности в Арктике в связи с ростом активности в регионе. При этом крайне важно, по его словам, чтобы милитаризация не противоречила договоренностям арктических стран и международному праву.