Калуга, 31 марта, 2017, 11:34 — ИА Регнум. На 30 рублей подорожал с 31 марта 2017 года проезд в скорых пригородных поездах повышенной комфортности «Москва-Калуга», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей1967 Электропоезд Москва-Калуга

Тарифы повысили на основании приказа министерства конкурентной политики Калужской области. По данным Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), стоимость проезда в вагонах первого класса теперь начинается от 670 рублей, второго и третьего — от 510 рублей.

В то же время железнодорожники напомнили, что в экспрессах компании применяется динамическая система ценообразования, когда цена билета зависит от дня недели и времени поездки.

Напомним, что с 10 марта 2017 года, также на основании приказа регионального министерства конкурентной политики, в Калужской области на 10,6% возросла стоимость разового проезда по одной тарифной зоне в поездах так называемой 6000-й нумерации.

Отметим, что услугами пригородного экспресса многие калужане пользуются практически ежедневно, в основном отправляясь на работу в столицу или Подмосковье.

Также напомним, что средняя заработная плата в калужском регионе на 1 января 2017 года составляла 31 тыс. 504 рубля.