Донецк, 31 марта, 2017, 11:11 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

За прошедшие сутки украинские войска 13 раз нарушили режим тишины в ЛНР, два мирных жителя погибли в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили 13 раз режим тишины. Украинская армия обстреляла следующие населенные пункты: села Калиново, Калиновка, Лозовое, пгт Донецкий.

Обстрелы велись минами калибра 82 мм и 120 мм, артиллерийскими снарядами калибра 122 мм и 152 мм, зенитными установками ЗУ-23−2, из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, в результате обстрелов погибли два мирных жителя, всего украинские силовики нарушили режим тишины 57 раз. Под огнем оказались 23 населенных пункта.

Из-за обстрелов Ясиноватой погибли два мирных жителя, один жилой дом разрушен прямым попаданием, снарядами повреждено еще двенадцать. Также в городе был поврежден газопровод, информации об отключении теплоснабжения не поступало.

В поселке Зайцево обстрелом ВСУ был поврежден жилой дом.

По данным другой стороны, два украинских солдата погибло, еще девять получили ранения, четверо травмировано. «Штаб АТО» зафиксировал 69 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Красногоровки, Водяного, Павлополя, Широкино, Новотроицкого.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Троицкого, Авдеевки, Луганского, Каменки, Зайцево, Опытного, Невельского, Станицы Луганской, Новоалександровки, Валуйского, Попасной, Новозвановки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Начавшиеся после этого репрессии против русскоговорящего населения Украины привели к референдуму сначала в Крыму о присоединении к России, потом в Донбассе о самоопределении новых республик. В ответ Украина объявила «антитеррористическую операцию» против собственного населения.

В 2015 году участниками конфликта были подписаны Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Согласно подписанным соглашениям, обе стороны конфликта обязуются отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию конфликта.