Новосибирск, 31 марта, 2017, 11:13 — ИА Регнум.



Https://vk.com/incident_nsk На улице Блюхера остановочный павильон «сдуло» на дорогу

Обрушившийся на Новосибирск ночью 30 марта 2017 года и усилившийся к утру 31 марта штормовой ветер уже успел устроить много хлопот. Новосибирцы активно делятся в интернете фотографиями последствий разгулявшейся не на шутку стихии.

Спасатели МАСС в своей официальной группе «ВКонтакте» рассказали, что на Мочищенском шоссе, в районе остановки «Больница», из-за сильного ветра упали два дерева, которые перекрыли проезжую часть.

Https://vk.com/mass54 На Мочищенском шоссе ветер свалил два дерева на проезжую часть

Спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось при помощи бензопил пилить деревья, чтобы убрать их с дороги и освободить проезжую часть для движения транспорта.

В группе «Инцидент Новосибирск» подписчики выложили видео, как со здания по улице Богдана Хмельницкого ветром сорвало крышу. Здесь же сообщается, что на перекрёстке Фрунзе — Кошурникова — Красина «немного разобрался» светофор, на улице Вавилова упал знак «пешеходный переход», на улице Петухова со здания складских помещений сорвало крышу, около Горского микрорайона на улице Блюхера посреди дороги лежит еще одна «остановка», а на пересечении Красного проспекта и улицы Державина развернут светофор.

Https://vk.com/incident_nsk На улице Блюхера остановочный павильон «сдуло» на дорогу

Также подписчики сообщают, что на Бердском шоссе упало дерево — пострадал один автомобиль, которому ветками пробило лобовое стекло. Водители-очевидцы своими силами расчистили проезжую часть и продолжили свой маршрут. На улице Богдана Хмельницкого, на ТЭЦ-4 горела электрическая подстанция. О пострадавших не сообщается. На остановке «Школа» (улица Фрунзе) упал остановочный павильон. На улице Гоголя также пострадал остановочный павильон «Маршала Покрышкина». На ж/д вокзале от ветра упал холодильник с напитками, никто не пострадал. А в поселке Гвардейский от сильного ветра сорвало крышу одноэтажного здания. Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на своей странице в социальной сети сообщает, что на дамбе Коммунального моста, в сторону улицы Восход, оборвалась контактная сеть троллейбусов и пассажирам пришлось продолжить свой путь пешком.

Https://vk.com/act54 На дамбе Коммунального моста, в сторону улицы Восход, оборвалась контактная сеть троллейбусов

Отметим, что накануне ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупредило, что в ближайшие сутки на Новосибирск обрушатся сильный ветер, мокрый снег и дождь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 36 тысяч жителей Новосибирской области оказались без электроэнергии рано утром 31 марта в результате аварии. Позже электроснабжение было восстановлено.