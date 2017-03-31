Симферополь, 31 марта, 2017, 11:07 — ИА Регнум.



edar Мобильный телефон

Первые решения по снижению цен на мобильную связь в Крыму могут быть приняты уже в течение одного-двух месяцев. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин по итогам совещания об отмене национального и внутрисетевого роуминга с операторами, передают 31 марта «Примечания».

«Первые конкретные решения, касающиеся конечных абонентов, будут приняты в течение, может быть, 1−2 месяцев», — заявил Голомолзин. По его словам, крымские операторы связи сами направили предложения по снижению тарифов по взаиморасчетам, что открыло возможность и для снижения конечных тарифов для абонентов.

«К моменту, когда наши граждане наиболее активно будут перемещаться по стране, в том числе и в Крым, они будут иметь возможность получить услуги связи намного дешевле, чем это происходит сейчас», — подчеркнул замглавы ФАС.

Он указал, что для снижения цен на роуминг в России необходимо внести некоторые изменения в нормативные акты Минкомсвязи, что планируется сделать в течение второго или начала третьего квартала 2017 года.

«Это даст нам возможность, как мы и планировали, в течение третьего квартала завершить нашу работу по достижению поставленной цели — «в роуминге как дома». Перемещаясь по РФ, мы не должны чувствовать никаких неудобств в части, касающихся услуг связи», — сказал в заключение Голомолзин.

Напомним, что помимо национального и внутрисетевого роуминга в России действует также и отдельный роуминг для Крыма. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам, национальный — в том случае, если сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.