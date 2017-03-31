Барнаул, 31 марта, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В 2016 году промышленность Алтайского края показала рост, чуть более высокий, чем в среднем по России и Сибири: если общероссийский индекс промышленного производства составил 101,3%, в Сибирском федеральном округе — 100,4%, то в Алтайском крае — 101,7%. Об этом в ходе расширенного совещания с Союзом промышленников Алтая сообщил накануне заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова Алтайская промышленность. Сектор АПК

«Сегодня мы с удовольствием говорим, что 2016 год для нас был еще более удачным — индекс промпроизводства составил 101,7%. В сегодняшних условиях, мы считаем, это уже существенный рост. Результаты двух месяцев текущего года (индекс промпроизводства — 111,2%) показывают, что промышленность региона адаптировалась к сложившимся рыночным условиям», — подчеркнул чиновник.

Присутствовавшим на совещании Виктор Мещеряков напомнил, что правительство Алтайского края стало оказывать больше поддержки промышленникам. «Если в прошлые годы на эти цели из краевого бюджета выделяли по 10 млн рублей, то теперь только на налоги на имущество, субсидии и компенсации тарифной ставки выделили 75 млн рублей. Хорошую помощь предприятия Алтайского края получают по программам лизинга, программам поддержки малого и среднего бизнеса, частного предпринимательства», — отметил Мещеряков. По его словам, эффективное использование всех вариантов государственной поддержки во многом способствовало тому, что промышленность в Алтайском крае развивается более высокими темпами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам января — февраля 2017 года индекс промышленного производства составил 111,2%. Из наиболее значимых видов экономической деятельности наибольший рост (почти в 4,5 раза) показало производство транспортных средств и оборудования, производство лекарственных средств (153,4%), производство машин и оборудования (139,4%), производство кокса (122,6%) и производство пищевых продуктов (108,2%).