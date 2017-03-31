Калуга, 31 марта, 2017, 10:58 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Глава Калуги Александр Иванов

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вошёл в состав совета по развитию местного самоуправления при президенте Российской Федерации, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM .

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава президентского совета по развитию местного самоуправления. Председателем совета стал президент РФ Владимир Путин. Также в совет вошли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, руководитель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель всероссийского совета местного самоуправления Дмитрий Азаров, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, а также представители научно-экспертного сообщества.

В региональную часть президентского совета вошли губернаторы и председатели законодательных органов субъектов РФ, от муниципального сообщества в совет вошли представители муниципальных образований от всех федеральных округов. В состав совета вошёл и глава городского самоуправления города Калуги, председатель Ссюза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов.

«Местное самоуправление — это самый близкий к населению уровень власти, — подчеркнул Александр Иванов, — именно в органы местного самоуправления жители обращаются по самым острым вопросам местного значения, таким как благоустройство дворовых территорий, работа общественного транспорта, капитальный ремонт многоквартирных домов, работа управляющих компаний и прочие проблемы ЖКХ. Люди надеются на нашу помощь, вне зависимости от того, находится ли эта проблема в компетенции органов местного самоуправления или федеральных органов власти».

«Моей главной задачей будет озвучить на федеральном уровне наиболее значимые проблемы муниципалитетов, донести до президента и совета пласт тех проблем, которые возникают на местном уровне. И главной проблемой местного самоуправления, на мой взгляд, является не недостаток финансирования, а правовые проблемы, нюансы федерального законодательства, зачастую не позволяющие местным органам власти решать наболевшие проблемы», — добавил Иванов.