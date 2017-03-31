Махачкала, 31 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум.



Рамазан Раджабов ИА REGNUM В Махачкале вновь горит рынок

Вещевой рынок по улице Ирчи Казака в Махачкале охвачен огнем. Информация о том, что в городе Махачкале горит контейнер поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в 09:08, сообщили ИА REGNUM 31 марта в ведомстве.

«По поступившим данным горят несколько контейнеров в ангаре, где расположен вещевой рынок. На данный момент привлечен 101 человек, точное количество техники назвать сложно, задействован весь технический состав», — прокомментировал дежурный регионального управления МЧС.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM В Махачкале вновь горит рынок

По данным работника отдела лакокрасочных материалов, сегодня работала лишь часть рынка, так как многие в пятницу берут выходной.

Напомним, на том же рынке пожар произошёл 6 марта. Тогда сгорели три контейнера. Причиной пожара стало нарушений правил пожарной безопасности работниками рынка.