Москва, 31 марта, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В России за 2014 — 2015 годы уровень удовлетворения потребности инвалидов в креслах-колясках вырос. Таковы результаты проверки расходования средств федерального бюджета на закупку кресел-колясок для инвалидов, сообщили в Счетной палате РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

За два года креслами-колясками обеспечены 253,7 тыс. инвалидов. Доля инвалидов, обеспеченных креслами-колясками территориальными органами Фонда социального страхования (ФСС), в 2014 году составила 69,4%, в 2015 году — 81%, регионами, осуществляющими полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) — 46,9% и 67,7% соответственно.

Вместе с тем выявлен ряд проблем, которые оказывают влияние как на эффективность обеспечения инвалидов колясками, так и на рациональность и экономность расходования бюджетных средств.

Так, отсутствует должный контроль качества составления индивидуальных программ реабилитации и отсутствует контроль системы планирования и расходования бюджетных средств.

Анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения инвалидов ТСР, показал, что они нуждаются в совершенствовании.

При замене кресел-колясок не предусматривается учет изменений антропометрических данных инвалида, состояние здоровья, степень социальной активности, работоспособность, возраст.

Кроме того, при показаниях инвалиду коляски не учитываются его социальные условия.