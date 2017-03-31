Москва, 31 марта, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал свидетельством враждебных намерений НАТО набор русскоговорящих статистов на военные учения альянса, сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, речь идет обо всем Североатлантическом альянсе, поскольку базы США в Европе инкорпорированы в структуру НАТО, собственных баз у США в этом регионе нет. Реакцией России должно стать высказывание своей позиции по линии МИД, Минобороны и Совета Россия — НАТО, считает Пушков.

«Такого рода информация однозначно означает враждебные намерения по подготовке военных действий в отношении России, несмотря на их публичные заявления об обратном», — сказал сенатор, добавив, что поиск статистов, владеющих русским языком, говорит о подготовке военнослужащих НАТО к действиям на тех территориях, где русский язык является основным.

Таких территорий не так много — восточная Украина и Россия, сказал Пушков. По его мнению, НАТО продолжает свою экспансию за счет мифа о русской угрозе.

Ранее сотрудничающее с НАТО немецкое кадровое агентство опубликовало объявление о поиске статистов на роль «русского» мирного населения в ходе учений на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии.

Учения пройдут с 28 апреля по 15 мая. Набирают массовку для того, чтобы создать условия, максимально приближенные «к реальности».

Представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли заявил, что набирают русскоговорящих статистов не для того, чтобы подготовиться к каким-либо действиям.

Представитель американской армии в Германии Ули Геллерманн подтвердил эту точку зрения, добавив, что цель учений в Объединённом учебном центре отработки вопросов боевой готовности (JMRC) — подготовка войск наиболее реалистичным путем.