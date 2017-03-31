Москва, 31 марта, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в пятницу, 31 марта, ожидается небольшой снег и до 3 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

kristamonique Снегопад

«Предстоящим днем в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, — говорится в сообщении. — Во второй половине дня скажется влияние атмосферного фронта, пройдет небольшой снег».

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве прогреется от 1 до 3 тепла, по области — от минус 2 до 3 градусов тепла.

«Ветер западный 3−8 м/с, — говорится в сообщении. — Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт ст., относительная влажность воздуха около 60%».

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