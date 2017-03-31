Лос-Анджелес, США, 31 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум.



Цитата к/ф «Интервью с вампиром». реж. Нил Джордан. 1994. США Бред Пит

На последних фото Брэдд Питт выглядит сильно похудевшим и подавленным, фотография с соответствующим комментарием размещена в Daily Mail.

Издание сообщает, что после развода с Анджелиной Джоли актер фактически заперся в одной из творческих студий Лос-Анджелеса и работает по 15 часов в сутки. Его сфотографировали как раз в тот момент, когда он направлялся в свое «художественное логово». У него была новая короткая прическа, одет Питт был в белую футболку, черную куртку и синие джинсы, на ногах у него были замшевые сапоги.

По мнению журналистов, 53-летний актер сейчас похож на тень былого себя, того, кого называли «самым сексуальным мужчиной среди ныне живущих». Они считают, что развод с Джоли и последовавшая за этим отвратительная война на правовом поле между бывшими супругами все-таки подействовала на актера.

Сообщается, что Питт сейчас вышел из публичного поля, свое время он тратит на создание какой-то скульптуры, а творческим процессом руководит его друг, британский художник Томас Хаусиго.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что несмотря на текущий бракоразводный процесс, бывшая семейная пара решила открыть свой новый совместный бизнес. В принадлежащем им поместье «Шато Мираваль», которое бывшие супруги не захотели продавать, будет производиться оливковое масло Miraval, цена которого составит около 30 долларов за бутылку.